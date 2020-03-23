10 фактов о коронавирусе: ученый рассказал всю правду

Коронавирус в мире (коллаж: РБК-Украина)

Профессор из Италии подробно и доступно объяснил природу коронавируса, его лечение и последствия

Коронавирус в мире стал причиной смерти более 14 тысяч человек, больше 340 тысяч заразилось, а около 90 тысяч - выздоровело. Микробиолог и иммунолог, профессор Гвидо Сильвестри из Италии, которая стала эпицентром COVID-19 в Европе, рассказал о десяти главных фактах про коронавирус. Откуда взялась инфекция, группы риска, летальность болезни, как влияет на детей, сколько сохраняется на поверхности, когда может закончиться пандемия - в материале Styler.

1. Откуда взялся вирус SARS-CoV-2

Вирус имеет природное и зоонотическое происхождения (от животных, в частности от летучих мышей). А вот лабораторная версия происхождения вируса, по словам медика, "колоссальная небылица, чушь, ложь".

2. COVID-19 и дети

Согласно данным китайских медиков, в 2145 случаев выявления коронавируса у детей, более 90% были бессимптомными или с легкими/умеренными симптомами. Всего было зафиксировано лишь одну смерть, таким образом

количество смертей, поделенное на общее количество случаев составляет менее 0,05% для лиц, не достигших 18 лет.

3. Летальность от коронавируса

Летальность COVID-19, несмотря на огромное число смертей, составляет 2%, что означает, выздоровление 98% инфицированных людей. Больше всего страдают люди в возрасте от 60 лет, имеющие хронические заболевания (диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца и так далее).

4. Живет ли вирус на поверхностях

SARS-CoV-2 живет до трех суток на определенных поверхностях, таких как пластик и сталь, и лишь несколько часов на таких поверхностях, как картон и медь.

5. Вырабатывается ли иммунитет против SARS-CoV-2

По словам профессора Сильвестри, данные о природном иммунитете пока не являются настолько точными, чтобы окончательно подтвердить это. Но если исходить из данных о других видах коронавируса, то временный естественный иммунитет должен возникнуть в течение как минимум 6 -12 месяцев.

6. Терапия при коронавирусе

Сегодня главным в терапии тяжелых и критических случаев является дыхательная поддержка с помощью аппарата ИВЛ. А вот никаких магических лекарств от коронавируса не существует. Тем не менее, некоторые препараты весомо помогают при лечении (Ремдезивир, Тоцилизумаб, Баратициниб и другие). Легкие и средние формы тяжести лечатся самостоятельно дома симптоматически.

7. Вакцина

Над вакциной активно работают, но о ближайшей перспективе речь не идет.

Эти вакцины могут быть изготовлены для начальных клинических исследований уже в начале осени, но для клинической эффективности, вероятно, будет нужно подождать еще 12-18 месяцев.

8. Влияет ли температура воздуха на распространение коронавируса

Ученый считает, что с приходом тепла пандемия COVID-19, по крайней мере частично, может уменьшиться. Поэтому, крайне важно следить за тенденцией эпидемии в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, в частности в Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Индии и Бангладеш (а возможно, и в Южной Италии).

9. Шарлатаны

С распространением коронавируса распространились и псевдолекари. Ученый призывает их не слушать, ведь дезинформация не нужна, особенно в подобной ситуации.

10. Оптимизм всегда и повсюду

Профессор Сильвестри оптимистически настроен относительно того, когда закончится пандемия.

"Я убежден в том, что через несколько месяцев мы не только вернемся к нашей привычной жизни, но и станем жить еще лучше, Если из этого огромного страха, мы сделаем правильные выводы!" - резюмировал он.