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Плющена, цільна чи швидка. Яку вівсянку краще вибрати у магазині

Яку вівсянку краще купувати (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вівсянка - це популярна крупа, яку купує багато хто.

Як вибрати правильний для здоров'я продукт розповіла у Instagram нутриціолог із Києва Сніжана Ворошилова.

Що цінного у зерні?

У самому зерні є серцевина, зародок та оболонка. Серцевинка (ендосперм) містить крохмаль та білок (білка там небагато).

Зародок містить жирні кислоти, токофероли та інші антиоксиданти;
Зернова оболонка містить вітаміни групи В, клітковину та певні мінеральні речовини.

Коли зерно "лущать", його лишають всього крім серцевини. Так воно довше зберігається.

Як вибрати вівсянку (instagram.com/nutritionist_voroshylova)

У продажу є звичайне незбиране зерно, а також незбиране зерно, тільки відкрите. А ще є вівсянка швидкого приготування.

Технологія виробництва швидкої вівсянки завжди передбачає лущення (це процес видалення зернової оболонки та зародка), а потім пропарювання та відкриття.

Така вівсянка готується за 2 хвилини, тому що вона вже готова, просто суха. З мінусів - це низька поживна цінність через позбавлення важливих елементів, які, до речі, вам потім продають окремо - олію зародків, або висівки.

Яку вівсянку краще вибирати?

Нутриціолог рекомендує купувати цільнозернову вівсянку. Її потрібно варити 10-20 хвилин.

Якщо у вас немає часу, або світла – можна взяти і швидкого приготування, але додайте туди висівок, ложку олії, а також жменю ягід, горіхів. Тоді це буде не пустий крохмаль.

Читайте також, як завжди правильно варити будь-яку кашу.

Раніше ми писали, яка гречка корисніша.

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овсянкакрупа