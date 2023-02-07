Плющена, цільна чи швидка. Яку вівсянку краще вибрати у магазині

Що цінного у зерні?

У самому зерні є серцевина, зародок та оболонка. Серцевинка (ендосперм) містить крохмаль та білок (білка там небагато).

Зародок містить жирні кислоти, токофероли та інші антиоксиданти;

Зернова оболонка містить вітаміни групи В, клітковину та певні мінеральні речовини.

Коли зерно "лущать", його лишають всього крім серцевини. Так воно довше зберігається.

Як вибрати вівсянку (instagram.com/nutritionist_voroshylova)

У продажу є звичайне незбиране зерно, а також незбиране зерно, тільки відкрите. А ще є вівсянка швидкого приготування.

Технологія виробництва швидкої вівсянки завжди передбачає лущення (це процес видалення зернової оболонки та зародка), а потім пропарювання та відкриття.

Така вівсянка готується за 2 хвилини, тому що вона вже готова, просто суха. З мінусів - це низька поживна цінність через позбавлення важливих елементів, які, до речі, вам потім продають окремо - олію зародків, або висівки.

Яку вівсянку краще вибирати?

Нутриціолог рекомендує купувати цільнозернову вівсянку. Її потрібно варити 10-20 хвилин.

Якщо у вас немає часу, або світла – можна взяти і швидкого приготування, але додайте туди висівок, ложку олії, а також жменю ягід, горіхів. Тоді це буде не пустий крохмаль.