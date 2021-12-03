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"Плюсам не хватит денег": Горбунов сказал, за какую сумму готов стать участником "Танцев со звездами"

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Пятница 03 декабря 2021 14:45
"Плюсам не хватит денег": Горбунов сказал, за какую сумму готов стать участником "Танцев со звездами" Горбунов рассказал, за какой гонорар он готов стать участником "Танцев со звездами" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Юрий Горбунов в "Танцах со звездами" уже почти 15 лет – с 2006 года. Он много лет ведет это шоу.

Однако продюсер программы Владимир Завадюк и главный хореограф проекта Алена Шоптенко уже давно мечтают сделать телеведущего участником шоу.

В эфире "Танцы со звездами" Юрий Горбунов рассказал, в каком случае он мог бы выйти на паркет в качестве участника шоу.

Продюсеры и организаторы шоу считают, что у Горбунова есть прекрасные данные и он очень пластичен.

Но по словам телеведущего, танцующим его зрители, скорее всего не увидят никогда.

"У телеканала "1+1" просто не хватит денег выплатить гонорар, у них нет таких денег. Я очень рад, что именно этот проект когда-то появился в моей жизни. И я даже кое-что знаю о бальных танцах", - сказал шоумен.

Точную сумму гонорара, который бы артист хотел за свое участие в шоу "Танцы со звездами" как танцовщик, он не назвал.

Он признался, что ему интересно наблюдать за участниками проекта, особенно за актерами и спортсменами.

Ему нравится, как люди умеют перевоплощаться и учатся новому.

Горбунов рассказал, когда зрители смогут увидеть его на паркете в роли участника "Танцев со звездами"

Напомним, ранее мы писали о том, что участник "Танцев со звездами" рассекретил правду о конфликте Никитюк и Ямы.

А также мы рассказывали о том, Дикусар высказался о финале "Танцев со звездами".

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Танцы со звездами Танці з зірками Юрий Горбунов
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