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"Считаю нечестным": Дикусар высказался о финале "Танцев со звездами"

Новина українською →
Киев, Среда 01 декабря 2021 20:41
"Считаю нечестным": Дикусар высказался о финале "Танцев со звездами" Фото: Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан (instagram.com/dikusar_dmitriy)
Автор: Роман Мирончук

Украинский хореограф и участник "Танцев со звездами 2021" Дмитрий Дикусар вместе с украинской спортсменкой Ольгой Харлан не смог занять первое место на проекте - пара стала второй. В шоу победил актер Артур Логай и его партнерша Анна Карелина. При этом Дмитрий не согласен с таким решением.

Об этом он заявил в интервью ведущей бэкстейджа "Танцев со звездами" Миле Еремеевой.

Он признался, что очень разочарован финалом шоу. Также ему не дали высказаться в прямом эфире.

"Уверен, если бы все было очень честно, и мы поставили танцоров в ряд, включили музыку и посмотрели, что произойдет, думаю, там было бы все очевидно, но так не произошло. Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие, но нечестно, как по мне. Я считаю это нечестным", - отметил танцор.

Дикусар также подчеркнул, что он не обиделся на то, что у него нет кубка. По его словам, кубок ему не нужен. Самое главное - это честь, справедливость и настоящие люди.

Ольга Харлан согласилась с его мнением, но все же пожелала ему выиграть кубок в следующем сезоне.

Дмитрий Дикусар высказался о финале "Танцев со звездами 2021" (видео: YouTube)

Напомним, украинская прима-балерина и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар прокомментировала победу Артура Логая и его партнерши Анны Карелиной.

Мы также писали о том, что Артур Логай показал неприятный момент на кастинге "Танцев со звездами", после которого думал, что его не возьмут на проект.

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Танцы со звездами Дмитрий Дикусар
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