"Плюсам не вистачить грошей": Горбунов сказав, за яку суму готовий стати учасником "Танців з зірками"

Однак продюсер програми Володимир Завадюк і головний хореограф проєкту Олена Шоптенко вже давно мріють зробити телеведучого учасником шоу.

Юрій Горбунов в "Танцях з зірками" вже майже 15 років – з 2006 року. Він багато років веде це шоу.

В ефірі "Танці з зірками" Юрій Горбунов розповів, в якому випадку він міг би вийти на паркет як учасник шоу.

Продюсери та організатори шоу вважають, що у Горбунова є прекрасні дані й він дуже пластичний.

Але за словами телеведучого, танцюючим його глядачі, швидше за все не побачать ніколи.

"У телеканалу "1+1" просто не вистачить грошей виплатити гонорар, у них немає таких грошей. Я дуже радий, що саме цей проєкт колись з'явився в моєму житті. І я навіть дещо знаю про бальні танці", - сказав шоумен.

Точну суму гонорару, який би артист хотів за свою участь у шоу "Танці з зірками" як танцівник, він не назвав.

Він зізнався, що йому цікаво спостерігати за учасниками проєкту, особливо за акторами та спортсменами.

Йому подобається, як люди вміють перевтілюватися і вчаться новому.

Горбунов розповів, коли глядачі зможуть побачити його на паркеті в ролі учасника "Танців з зірками"