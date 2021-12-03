ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Плюсам не вистачить грошей": Горбунов сказав, за яку суму готовий стати учасником "Танців з зірками"

Новость на русском →
П'ятниця 03 грудня 2021 14:45
"Плюсам не вистачить грошей": Горбунов сказав, за яку суму готовий стати учасником "Танців з зірками" Горбунов розповів, за який гонорар він готовий стати учасником "Танців з зірками" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Юрій Горбунов в "Танцях з зірками" вже майже 15 років – з 2006 року. Він багато років веде це шоу.

Однак продюсер програми Володимир Завадюк і головний хореограф проєкту Олена Шоптенко вже давно мріють зробити телеведучого учасником шоу.

В ефірі "Танці з зірками" Юрій Горбунов розповів, в якому випадку він міг би вийти на паркет як учасник шоу.

Продюсери та організатори шоу вважають, що у Горбунова є прекрасні дані й він дуже пластичний.

Але за словами телеведучого, танцюючим його глядачі, швидше за все не побачать ніколи.

"У телеканалу "1+1" просто не вистачить грошей виплатити гонорар, у них немає таких грошей. Я дуже радий, що саме цей проєкт колись з'явився в моєму житті. І я навіть дещо знаю про бальні танці", - сказав шоумен.

Точну суму гонорару, який би артист хотів за свою участь у шоу "Танці з зірками" як танцівник, він не назвав.

Він зізнався, що йому цікаво спостерігати за учасниками проєкту, особливо за акторами та спортсменами.

Йому подобається, як люди вміють перевтілюватися і вчаться новому.

Горбунов розповів, коли глядачі зможуть побачити його на паркеті в ролі учасника "Танців з зірками"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учасник "Танців з зірками" розсекретив правду про конфлікт Нікітюк і Ями.

А також ми розповідали про те, Дікусар висловився про фінал "Танців з зірками".

Читайте РБК-Україна в Google News
Танцы со звездами Танці з зірками Юрій Горбунов
LITE
На локдауні часу не втрачали: знаменитості, які оголосили про вагітність після карантину
На локдауні часу не втрачали: знаменитості, які оголосили про вагітність після карантину