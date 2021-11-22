"Плюнул в лицо": украинская певица Луна рассказала о расставании с Бардашем

Луна рассказала, что Бардаш, от которого у нее сын, приехал с гастролей и предложил ей принять участие в групповом сексе. А отказ от такого предложения вызвал у мужа негативную реакцию.

"В ответ на мое несогласие на групповой секс он мне просто плюнул в лицо. Там были дома няня и ребенок, я вышла и сказала: "Я больше этого терпеть не хочу. Пожалуйста, встань и уйди из квартиры", - заявила певица.

Она также отметила, что после этого, они больше не сходились. Хотя призналась, что поначалу в какой-то момент еще думала над предложением, что возможно это надо сделать.

Луна рассказана о расставании с Юрием Бардашем (видео: YouTube)

Напомним, что Луна и Бардаш поженились в 2012 году. В этом же году у них родился сын Георгий.

Через 6 лет совместной жизни, в 2018 году, пара публично заявила о расставании.

При этом тогда был скандал, потому что Бардаш в Facebook обвинил свою возлюбленную в измене. А она в свою очередь заявила о насилии с его стороны.

В августе 2020 года Бардаш женился второй раз на модели Елизавете Коцюбе. В декабре у них появилась на свет дочь Сара.

Юрий Бардаш женился на модели Елизавете Коцюбе (фото: instagram.com/george.bardash)

Луна же вышла замуж в 2021 году за саунд-продюсера Александра Волощука.

Луна вышла замуж за Александра Волощука (фото: instagram.com/kri_luna)