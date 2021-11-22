"Плюнув в обличчя": українська співачка Луна розповіла про розставання з Бардашем

Луна розповіла, що Бардаш, від якого у неї син, приїхав з гастролей і запропонував їй взяти участь у груповому сексі. А відмова від такої пропозиції викликала у чоловіка негативну реакцію.

"У відповідь на мою незгоду на груповий секс він мені просто плюнув в обличчя. Там були вдома няня і дитина, я вийшла і сказала: "Я більше цього терпіти не хочу. Будь ласка, встань і піди з квартири", - заявила співачка.

Вона також зазначила, що після цього, вони більше не сходилися. Хоча зізналася, що спочатку в якийсь момент ще думала над пропозицією, що можливо це треба зробити.

Місяць розказано про розставання з Юрієм Бардашем (відео: YouTube)

Нагадаємо, що Луна і Бардаш одружилися в 2012 році. У цьому ж році у них народився син Георгій.

Через 6 років спільного життя, в 2018 році, пара публічно заявила про розставання.

При цьому тоді був скандал, тому що Бардаш в Facebook звинуватив свою кохану в зраді. А вона в свою чергу заявила про насильство з його боку.

У серпні 2020 року Бардаш одружився вдруге на моделі Єлизаветі Коцюбі. У грудні у них з'явилася на світ дочка Сара.

Юрій Бардаш одружився на моделі Єлизаветі коцюбі (фото: instagram.com/george.bardash)

Луна ж вийшла заміж в 2021 році за саунд-продюсера Олександра Волощука.

Луна вийшла заміж за Олександра Волощука (фото: instagram.com/kri_luna)