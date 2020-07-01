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Эксперты назвали самую вредную рыбу: ее лучше не есть

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 06:51
Эксперты назвали самую вредную рыбу: ее лучше не есть
Эксперты назвали вредную рыбу (фото:pixabay.com)

Специалисты сообщили, какую рыбу лучше всего исключить из рациона

Рыба является одним из любимых блюд многих украинцев, но не вся она полезна. Некоторые виды являются очень вредными для здоровья.

Это связанно с тем, что некоторые из морских обитателей накапливают ртуть в форме высокотоксичного органического соединения - метилртути. Она образуется в результате метаболизма водных микроорганизмов, а потом ее поглощают водоросли. Рыба поедает эти водоросли, в результате чего накапливает вредные соединения в своей жировой ткани.

Самая высокая концентрация ртути содержится в королевской скумбрии, большеглазом тунце, акуле и рыбе-меч. От этих видов рыб специалисты рекомендуют отказаться вовсе. Об этом пишет Neva Today.

Также эксперты рекомендуют сократить употребление до одного раза в неделю форели, дорадо, сибаса и карпа.

А такие виды рыб как речная форель, лосось, морской окунь, сельдь, креветки, крабы, устрицы и анчоусы можно есть, не опасаясь за здоровье, несколько раз в неделю.

Самыми чувствительными к воздействию ртути являются беременные женщины, а также маленькие дети, поскольку ртуть может оказывать неблагоприятное влияние на мозг и нервную систему ребенка даже во время внутриутробного развития. Причем неврологические заболевания, спровоцированные отравлением ртутью, способны проявляться через годы.

Как мы ранее писали, в Черновцах наводнение помогло мужчине словить гигантскую рыбу.

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Автор: Людмила Жукова

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