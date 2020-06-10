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Пляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного "сезона" в Крыму

STYLERЖизнь    10.06.2020 - 23:53
Пляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного "сезона" в Крыму
В Крыму курортный сезон проходит без туристов (коллаж РБК-Украина)

В Крыму во время туристического сезона пустуют пляжи на курортах

В оккупированном Россией Крыму к открытию туристического сезона оказались не готовы, и сейчас курорты пустуют, цены там поднимают, а некоторые пляжи даже опасны для посещения.

Соответствующие фото известный блогер с ником RoksolanaToday&Крым25% опубликовал в Twitter.

Он ретвитнул пост паблика "Жизнь в Ялте" с сообщением, что "Кацивели к сезону готов".

На кадрах показано, что на участке пляжа на пирсе валяются бутылки, битое стекло, сломанные палки и куча мусора.

Пляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного &quot;сезона&quot; в КрымуПляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного &quot;сезона&quot; в Крыму

Фото: twitter.com/life_in_yalta

В самой Ялте на побережье и около кафе - почти никого нет.

Пляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного &quot;сезона&quot; в КрымуПляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного &quot;сезона&quot; в Крыму

Фото: twitter.com/life_in_yalta

При этом на некоторых курортах решили поднять цены.

"Насколько выросли цены в Новофедоровке. Не упадите - от 50-ти до 70-ти %, это естественно в сегодняшней ситуации с "сезоном" - написал он.

В то же время, как видно на фото, пляжи абсолютно пустые.

Пляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного &quot;сезона&quot; в КрымуПляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного &quot;сезона&quot; в Крыму

Фото: twitter.com/KrimRt

В Алупке посещать пляжи теперь можно только с 9 утра и до 5 дня.

"Уважаемые жители и туристы города Алупка! Теперь вы можете пользоваться этими городскими пляжами только по расписанию Министерства Культуры или Воронцовского Дворца! Подчеркиваю! Муниципальной территорией можно пользоваться только по расписанию этих ведомств! С 9.00 до 17.00" - говорится в сообщении блогера.

Пляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного &quot;сезона&quot; в КрымуПляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного &quot;сезона&quot; в Крыму

Фото: twitter.com/KrimRt

Данное распоряжение относительно посещения пляжей по расписанию вызвало возмущение у местных жителей.

Пляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного &quot;сезона&quot; в Крыму

Фото: скрин поста twitter.com/KrimRt

Между тем, в Керчи вообще запретили посещать городской пляж.

Пляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного &quot;сезона&quot; в КрымуПляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного &quot;сезона&quot; в Крыму

Фото: twitter.com

В Симферополе в это время продолжаются работы по очистке русла реки Салгир.

Пляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного &quot;сезона&quot; в КрымуПляжи пустые, а цены взлетели: появились фото проваленного &quot;сезона&quot; в Крыму

Фото: twitter.com/KrimRt

Ранее мы писали о том, что оккупанты довели Крым до экокатастрофы, и в сети появилось печальное фото.

Также сообщалось о том, что в Крыму знаменитое озеро Сасык-Сиваш стало ярко-розового цвета.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины Крымпляжный сезон
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