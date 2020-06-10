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Пляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого "сезону" в Криму

STYLERЖиття    10.06.2020 - 23:53
Пляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого "сезону" в Криму
В Криму курортний сезон проходить без туристів (колаж РБК-Україна)

У Криму під час туристичного сезону на курортах порожні пляжі

В окупованому Росією Криму до відкриття туристичного сезону виявилися не готові, і зараз курорти порожні, ціни там піднімають, а деякі пляжі навіть небезпечні для відвідування.

Відповідні фото відомий блогер з ніком RoksolanaToday&Крым25% опублікував в Twitter.

Він ретвітнув пост пабліка "Життя в Ялті" із повідомленням, що "Кацивелі до сезону готовий".

На кадрах показано, що на ділянці пляжу на пірсі валяються пляшки, бите скло, зламані палиці та купа сміття.

Пляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого &quot;сезону&quot; в КримуПляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого &quot;сезону&quot; в Криму

Фото: twitter.com/life_in_yalta

У самій Ялті на узбережжі та біля кафе - майже нікого немає.

Пляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого &quot;сезону&quot; в КримуПляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого &quot;сезону&quot; в Криму

Фото: twitter.com/life_in_yalta

При цьому на деяких курортах вирішили підняти ціни.

"Наскільки зросли ціни в Новофедорівки. Не впадіть - від 50-ти до 70-ти %, це природно в сьогоднішній ситуації з "сезоном" - написав він.

Водночас, як видно на фото, пляжі абсолютно порожні.

Пляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого &quot;сезону&quot; в КримуПляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого &quot;сезону&quot; в Криму

Фото: twitter.com/KrimRt

В Алупці відвідувати пляжі тепер можна тільки з 9 ранку до 5 дня.

"Шановні жителі та туристи міста Алупка! Тепер ви можете користуватися цими міськими пляжами тільки за розкладом Міністерства Культури або Воронцовського Палацу! Наголошую! Муніципальною територією можна користуватися тільки за розкладом цих відомств! З 9.00 до 17.00", - йдеться в повідомленні блогера.

Пляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого &quot;сезону&quot; в КримуПляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого &quot;сезону&quot; в Криму

Фото: twitter.com/KrimRt

Дане розпорядження щодо відвідування пляжів за розкладом викликало обурення у місцевих жителів.

Пляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого &quot;сезону&quot; в Криму

Фото: скрін поста twitter.com/KrimRt

Між тим, в Керчі взагалі заборонили відвідувати міський пляж.

Пляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого &quot;сезону&quot; в КримуПляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого &quot;сезону&quot; в Криму

Фото: twitter.com

У Сімферополі у цей час тривають роботи з очищення русла річки Салгир.

Пляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого &quot;сезону&quot; в КримуПляжі порожні, а ціни злетіли: з'явилися фото проваленого &quot;сезону&quot; в Криму

Фото: twitter.com/KrimRt

Раніше ми писали про те, що окупанти довели Крим до екокатастрофи, і в мережі з'явилося сумне фото.

Також повідомлялося про те, що у Криму знамените озеро Сасик-Сиваш стало яскраво-рожевого кольору.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Кримпляжный сезон
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