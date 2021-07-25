Пляжи на побережье морей в Украине, где нет людей: куда стоит поехать обязательно

Кинбурнская коса. Самая безлюдная местность на украинском побережье. Несколько десятков километров в заповедной зоне, где запрещено строительство, почти нет дорог и цивилизации. Но есть заповедник, десятки кемпингов, невероятная природа и места для уединения. Добраться на косу можно катером из Очакова или сушей, по материку – но это вариант для экстремалов и любителей бездорожья.

Кинбурнская коса

Джарылгач. Самый большой остров Украины, который имеет 42 километра в длину – мест для уединения полно. С цивилизацией связь тут только с помощью катеров, на самом острове нет толком ничего, кроме невероятной природы и красоты. Питьевая вода есть только в двух местах – возле маяков, куда приплывают туристы и на Глубокой косе. Продукты питания на Джарылгач придется брать с собой.

Бердянская коса. Она расположена возле города Бердянск и на самой косе уже довольно развита инфраструктура – есть гостиницы, базы отдыха, аттракционы и развлечения. Но и там есть прекрасные места с минимумом людей – нужно лишь пройти к краю косы, до маяка и за ним еще километр-полтора. Там почти безлюдный пляж.

Остров Джарылгач

Приморское, Одесская область. Эта местность находится в самой южной точке. Если отойти в сторону от Викового или в сторону Тузловского лимана по косе – там совершенно безлюдные пляжи, где можно разложить палатку, поставить кемпинг и остаться наедине с природой.

Коса возле Сергеевки, Одесская область. В Сергеевке выход к морю идет через мост. Автомобилем можно проехать только до моста, а дальше пускают только со специальными пропусками. Но туда можно добраться и с другой стороны – по песку из самой Затоки. И там есть еще одна коса. Километр по мосту и еще километр по пляжу, и вы на косе, где абсолютно безлюдное побережье.

Коса возле Сергеевки

Окраины Черноморска или Санжейка. Там полно малолюдных мест, где можно спокойно разбить палатку или целый лагерь. А можно просто отдохнуть без толп туристов и криков поблизости.

Очаков. Спрятаться от толпы тут можно между Портом 333 и Лесгоспом – и далее, в сторону Южного Буга. Выход на пляж не очень удобный, но людей там практически нет. А если арендовать катер, то через полчаса можно попасть на Кинбурнскую косу.