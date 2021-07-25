Пляжі на узбережжі морів в Україні, де немає людей: куди варто поїхати обов'язково

Кінбурнська коса. Сама безлюдна місцевість на українському узбережжі. Кілька десятків кілометрів у заповідній зоні, де заборонено будівництво, майже немає доріг і цивілізації. Але є заповідник, десятки кемпінгів, неймовірна природа і місця для усамітнення. Дістатися на косу можна катером з Очакова або сушею, по материку – але це варіант для екстремалів і любителів бездоріжжя.

Кінбурнська коса

Джарилгач. Найбільший острів України, який має 42 кілометри в довжину – місць для усамітнення повно. З цивілізацією зв'язок тут тільки за допомогою катерів, на самому острові немає толком нічого, крім неймовірної природи та краси. Питна вода є тільки у двох місцях - біля маяків, куди припливають туристи та на глибокій косі. Харчові продукти на Джарилгач доведеться брати з собою.

Бердянська коса. Вона розташована біля міста Бердянськ і на самій косі вже досить розвинена інфраструктура – є готелі, бази відпочинку, атракціони та розваги. Але і там є прекрасні місця з мінімумом людей – потрібно лише пройти до краю коси, до маяка і за ним ще кілометр-півтора. Там майже безлюдний пляж.

Острів Джарилгач

Приморське, Одеська область. Ця місцевість знаходиться в найпівденнішій точці. Якщо відійти в сторону від вікового або в сторону Тузлівського лиману по косі - там абсолютно безлюдні пляжі, де можна розкласти намет, поставити кемпінг і залишитися наодинці з природою.

Коса біля Сергіївки, Одеська область. У Сергіївці вихід до моря йде через міст. Автомобілем можна проїхати тільки до моста, а далі пускають тільки зі спеціальними перепустками. Але туди можна дістатися і з іншого боку - по піску з самої Затоки. І там є ще одна коса. Кілометр по мосту і ще кілометр по пляжу, і ви на косі, де абсолютно безлюдне узбережжя.

Коса біля Сергіївки

Околиці Чорноморська або Санжійка. Там повно малолюдних місць, де можна спокійно натягувати намет або цілий табір. А можна просто відпочити без натовпів туристів і криків поблизу.

Очаків. Сховатися від натовпу тут можна між Портом 333 і Лісгоспом – і далі, в бік Південного Бугу. Вихід на пляж не дуже зручний, але людей там практично немає. А якщо орендувати катер, то через пів години можна потрапити на Кінбурнську косу.