На пляжах Одессы проверили воду: отдыхающих огорчили результатом

Пляж в Одессе (фото: РБК-Украина)

Минздрав не рекомендует купаться на одесских пляжах

На пляжах Одессы купаться не рекомендуют по причине несоответствия морской воды нормативам по микробиологическим показателям.

Такие данные 11 июня в Одесском областном лабораторном центре Минздрава опубликовали на своем сайте.

Отмечается, что на пляжах города Одессы, Лиманского, Овидиопольского районов, а также в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов было отобрано 93 пробы морской воды на микробиологические показатели и 43 пробы на санитарно-химические показатели.

"По микробиологическим показателям на всех пляжах города Одессы пробы морской воды не соответствуют нормативам", - говорится в сообщении.

Питьевая вода в Одессе - в норме. При этом в некоторых районах области не отвечает санитарно-микробиологическим показателям вода в Татарбунарском районе (Лиман), пгт. Окны; и не отвечает санитарно-химическим показателям показателям в Балтском районе (села Андрияшевка и Белино) и Татарбунарском районе (Лиман).

Все воды поверхностных водоемов I категории (Дунай - Килийский район) и ІІ категории в Балтском, Овидиопольском, Белгород-Днестровском районах соответствуют нормативам.

Радиационный фон на территории Одесской области составляет 12-14 мкР/ч., что соответствует природному фону многолетних наблюдений.

Ранее сообщалось о том, что в Госпотребслужбе оценили риски заражения коронавирусом на пляжах.

Напомним также, что в Одессе вода в черноморских лиманах начала зеленеть - такое экологическое ЧП произошло в Хаджибейском лимане.

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Автор: Владимир Костырин