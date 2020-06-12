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На пляжах Одеси перевірили воду: відпочиваючих засмутили результатом

STYLERЖиття    12.06.2020 - 07:01
На пляжах Одеси перевірили воду: відпочиваючих засмутили результатом
Пляж в Одесі (фото: РБК-Україна)

МОЗ не рекомендує купатися на одеських пляжах

На пляжах Одеси купатися не рекомендують через невідповідність морської води нормативам за мікробіологічними показниками.

Такі дані 11 червня в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ опублікували на своєму сайті.

Зазначається, що на пляжах міста Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів, а також у рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів було відібрано 93 проби морської води на мікробіологічні показники та 43 проби на санітарно-хімічні показники.

"За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води не відповідають нормативам", - йдеться в повідомленні.

Питна вода в Одесі - в нормі. При цьому в деяких районах області не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками вода в Татарбунарському районі (с.Лиман), смт. Окни; і не відповідає санітарно-хімічним показникам показниками в Балтському районі (села Андріяшівка та Білине) і Татарбунарському районі (с.Лиман).

Всі води поверхневих водойм I категорії (Дунай - Кілійський район) та ІІ категорії в Балтському, Овідіопольському, Білгород-Дністровському районах відповідають нормативам.

Радіаційний фон на території Одеської області становить 12-14 мкР/год, що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

Раніше повідомлялося про те, що у Держспоживслужбі оцінили ризики зараження коронавірусом на пляжах.

Нагадаємо також, що в Одесі вода в чорноморських лиманах почала зеленіти - така екологічна НП сталася в Хаджибейському лимані.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Одесапляжный сезонпляж
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