На пляжах под Одессой толпы туристов и никакого карантина: появились фото

На пляжах в курортном селе под Одессой отдыхающие игнорируют правила карантина - туристов и продавцов в масках практически не видно, а про социальную дистанцию говорить также не приходится.

Огромное количество туристов на побережье в селе Санжейка возле Черноморска показали на фото. Как пишет "Думская", несмотря на большой наплыв отдыхающих, пляжные торговцы и хозяева отелей все равно жалуются на "плохие продажи".

Из-за введенных ограничений сейчас на этом курорте большинство туристов - из Украины, хотя раньше в Санжейку приезжали в основном гости из Молдовы и Беларуси. Впрочем, судя по авто с иностранной регистрацией на стоянках и возле домов отдыха, приезжих из других стран тоже хватает.

Курорт под Одессой привлекает туристов чистым песком и теплым морем. К тому же недавний шторм позволил отдыхающим весело плескаться в набегающих волнах.

На пляже разместили большое количество всевозможных надувных аттракционов и детских горок.

Местные бизнесмены, продавцы и владельцы домиков для сдачи в аренду говорят, что в "докарантинные" времена выручку получали больше, чем сейчас.

На курорте под Одессой на пляжах нарушают карантин (фото: dumskaya.net)

Ранее эпидемиолог предупредил о тотальном жестком карантине и заявил, что в Украине придется все закрывать.

Напомним, что в Украине ужесточили карантин и продлили до ноября.