На пляжах курортной Затоки лучше не купаться: названа причина

В этом году несмотря на высокие цены в Затоке под Одессой, отдыхающие все равно едут в самый популярный курорт на Будакской косе.

Однако, что купаться на некоторых пляжах в заливе опасно для здоровья, сообщили в государственном учреждении "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины".

Так, пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям на пляжах в районах "Центральный" и "Солнечный".



Также всего проверили качество морской воды на 22 пляжах Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус. Кроме того, отобрали 93 пробы на санитарно-микробиологические и 13 проб — на санитарно-химические показатели.

По информации эпидемиологов, холерные вибрионы в морской воде не выделены, но на 2 пляжах вода не соответствует гигиеническим требованиям.