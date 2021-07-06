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На пляжах курортной Затоки лучше не купаться: названа причина

Автор: Тетяна Самарук

В этом году несмотря на высокие цены в Затоке под Одессой, отдыхающие все равно едут в самый популярный курорт на Будакской косе.

Однако, что купаться на некоторых пляжах в заливе опасно для здоровья, сообщили в государственном учреждении "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины".

Так, пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям на пляжах в районах "Центральный" и "Солнечный".

Также всего проверили качество морской воды на 22 пляжах Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус. Кроме того, отобрали 93 пробы на санитарно-микробиологические и 13 проб — на санитарно-химические показатели.

По информации эпидемиологов, холерные вибрионы в морской воде не выделены, но на 2 пляжах вода не соответствует гигиеническим требованиям.

Ранее мы сообщали, что под Одессой на берег выбросило тысячи мертвых креветок. В некоторых местах слой креветок достигает 15 сантиметров. Что могло повлечь смерть такого количества морских раков - неизвестно.

Также в Одессе море резко изменило цвет и напугало украинцев.Очевидцы удивлены, в чем причина такого явления. В частности, аномалию заметили на 195 причале.

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