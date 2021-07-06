На пляжах курортної Затоки краще не купатися: названо причину

Цьогоріч попри високі ціни в Затоці під Одесою, відпочивальники все одно їдуть в найпопулярніший курорт на Будакській косі.

Однак, що купатися на деяких пляжах в Затоці небезпечно для здоров'я, повідомили в державній установі "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України".

Так, проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним вимогам на пляжах в районах "Центральний" та "Сонячний".



Також всього перевірили якість морської води на 22 пляжах Одеси та Одеської області, які мають офіційний статус. Окрім того, відібрали 93 проби на санітарно-мікробіологічні та 13 проб — на санітарно-хімічні показники.

За інформацією епідеміологів, холерні вібріони у морській воді не виділені, але на 2 пляжах вода не відповідає гігієнічним вимогам.