На пляж с отдыхающими прилетели кассетные бомбы: в сеть попало жуткое видео

На пляж в Курахово Донецкой области прилетели кассетные бомбы. В этот момент у водохранилища были отдыхающие. Им пришлось немедленно спасаться из-под обстрела.

Небольшой городок Курахово находится в Донецкой области, на берегу Кураховского водохранилища. Местные жители часто отдыхают на пляже у воды. Также там собираются рыбаки.

Но 8 июня отдыхающие чудом уцелели, так как российские военные выпустили по водоему кассетной бомбой. Людям пришлось срочно убегать из водоема, а также с пляжа.

К счастью, обошлось без пострадавших. Отдыхающие успели быстро разбежаться из-под обстрелов.

На видео, которое появилось в социальных сетях видны удары по воде в разных местах, в том числе и очень близко к берегу.

В комментариях под видео комментаторы реагируют неоднозначно. Некоторые возмущаются тем, что местные жители выбрались к водохранилищу во время войны. Тем более в населенном пункте, который очень близко находится к фронту.

Остальные же напоминают, что кассетные бомбы запрещены Конвенцией ООН и обстрел мирного городка и водоемов - это преступление против граждан. Такой боеприпас разрывается в воздухе и выпускает десятки или даже сотни мелких бомб по значительной части территории.