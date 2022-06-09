На пляж с отдыхающими прилетели кассетные бомбы: в сеть попало жуткое видео
На пляж в Курахово Донецкой области прилетели кассетные бомбы. В этот момент у водохранилища были отдыхающие. Им пришлось немедленно спасаться из-под обстрела.
Видео с обстрелом водоема и пляжа появилось в социальных сетях, сообщает ТСН.
Небольшой городок Курахово находится в Донецкой области, на берегу Кураховского водохранилища. Местные жители часто отдыхают на пляже у воды. Также там собираются рыбаки.
Но 8 июня отдыхающие чудом уцелели, так как российские военные выпустили по водоему кассетной бомбой. Людям пришлось срочно убегать из водоема, а также с пляжа.
К счастью, обошлось без пострадавших. Отдыхающие успели быстро разбежаться из-под обстрелов.
На видео, которое появилось в социальных сетях видны удары по воде в разных местах, в том числе и очень близко к берегу.
В комментариях под видео комментаторы реагируют неоднозначно. Некоторые возмущаются тем, что местные жители выбрались к водохранилищу во время войны. Тем более в населенном пункте, который очень близко находится к фронту.
Остальные же напоминают, что кассетные бомбы запрещены Конвенцией ООН и обстрел мирного городка и водоемов - это преступление против граждан. Такой боеприпас разрывается в воздухе и выпускает десятки или даже сотни мелких бомб по значительной части территории.
- Сколько можно предупреждать, что купание в водоемах опасно? Люди, очнитесь, у нас война!
- Снаряды летят и по домам, при чем тут купание?
- Все только на отдыхающих обращают внимание, а не на то, что кассетные бомбы запрещены.
- Люди, зачем вы так? Может там воды в домах давно нет - посмотрите, где Курахово на карте находится.
- Покажите это видео жителям Одессы - там тоже на пляж ходят.
Кстати, мы ранее писали о том, что в Мариуполе люди начали подрываться на заминированных пляжах.
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