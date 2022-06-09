На пляж з відпочиваючими прилетіли касетні бомби: в Мережу потрапило моторошне відео

На пляж у Кураховому Донецької області прилетіли касетні бомби. У цей момент біля водосховища були відпочиваючі. Їм довелося негайно рятуватися з-під обстрілу.

Відео з обстрілом водойми та пляжу з'явилося в соціальних мережах, повідомляє ТСН.

Невелике містечко Курахове знаходиться в Донецькій області, на березі Курахівського водосховища. Місцеві жителі часто відпочивають на пляжі біля води. Також там збираються рибалки.

Але 8 червня відпочиваючі дивом вціліли, оскільки російські військові випустили по водоймі касетною бомбою. Людям довелося терміново тікати з водойми, а також з пляжу.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Відпочиваючі встигли швидко розбігтися з-під обстрілів.

На відео, яке з'явилося в соціальних мережах видно удари по воді в різних місцях, в тому числі й дуже близько до берега.

У коментарях під відео коментатори реагують неоднозначно. Деякі обурюються тим, що місцеві жителі вибралися до водосховища під час війни. Тим більше в населеному пункті, який дуже близько знаходиться до фронту.

Решта ж нагадують, що касетні бомби заборонені Конвенцією ООН і обстріл мирного містечка і водойм - це злочин проти громадян. Такий боєприпас розривається в повітрі й випускає десятки або навіть сотні дрібних бомб по значній частині території.