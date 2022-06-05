В Мариуполе два человека подорвались на заминированном пляже, среди них ребенок
Два жителя Мариуполя подорвались на заминированном российскими оккупантами пляже. Одним из погибших оказался восьмилетний мальчик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко.
Трагедия произошла 3 июня на пляже "Песчаный" возле порта. Накануне инцидента оккупационные власти заявили, что разминировали пляж.
"После этого разминирования глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что пляжи разминированы и открыты к посещению. Следствие - две смерти мариупольцев... Несмотря на трагедию, оккупационная администрация города вместе с пропагандистами продолжает призывать людей на пляже. Красивые фото и видео им точно важнее жизни людей", - говорится в сообщении.
Напомним, похожий инцидент произошел в курортном поселке Лазурное Херсонской области. Там на пляже на вражеской мине подорвались три человека.
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