В Мариуполе два человека подорвались на заминированном пляже, среди них ребенок

Фото: в Мариуполе на пляже подорвались два человека (Getty Images)

Два жителя Мариуполя подорвались на заминированном российскими оккупантами пляже. Одним из погибших оказался восьмилетний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко.

Трагедия произошла 3 июня на пляже "Песчаный" возле порта. Накануне инцидента оккупационные власти заявили, что разминировали пляж. "После этого разминирования глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что пляжи разминированы и открыты к посещению. Следствие - две смерти мариупольцев... Несмотря на трагедию, оккупационная администрация города вместе с пропагандистами продолжает призывать людей на пляже. Красивые фото и видео им точно важнее жизни людей", - говорится в сообщении.