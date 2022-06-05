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В Мариуполе два человека подорвались на заминированном пляже, среди них ребенок

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Мариуполь, Воскресенье 05 июня 2022 18:57
В Мариуполе два человека подорвались на заминированном пляже, среди них ребенок Фото: в Мариуполе на пляже подорвались два человека (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Два жителя Мариуполя подорвались на заминированном российскими оккупантами пляже. Одним из погибших оказался восьмилетний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко.

Трагедия произошла 3 июня на пляже "Песчаный" возле порта. Накануне инцидента оккупационные власти заявили, что разминировали пляж.

"После этого разминирования глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что пляжи разминированы и открыты к посещению. Следствие - две смерти мариупольцев... Несмотря на трагедию, оккупационная администрация города вместе с пропагандистами продолжает призывать людей на пляже. Красивые фото и видео им точно важнее жизни людей", - говорится в сообщении.

Напомним, похожий инцидент произошел в курортном поселке Лазурное Херсонской области. Там на пляже на вражеской мине подорвались три человека.

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