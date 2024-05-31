Пляцок "Снікерс": рецепт традиційної страви з сучасним смаком від Лілії Цвіт

Пляцок - відомий кондитерський виріб з Галичини, який складається з насичених кремом коржиків та начинки. Саме цей рецепт, завдяки поєднанню складників, чудово повторює смак популярного шоколадного батончика.
Про те, як готувати пляцок зі смаком "Снікерсу", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами Лілії Цвіт.
Щоб приготувати пляцок у формі розміром 22х28 см, для коржів потрібні такі інгредієнти:
Для крему зі згущенкою потрібні такі складники:
Для білого крему і просочування коржів потрібні:
Для глазурі знадобляться наступні інгредієнти:
Масло попередньо нагрійте, щоб воно легше з'єднувалося з іншими складниками. Змішайте борошно з какао, просіявши їх. Для бісквіта в окрему миску розбийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор, кефір та масло (240 г). Змішайте інгредієнти міксером.
В окремій мисці погасіть соду оцтом, перемішайте і влийте до суміші яєць та цукру. Знову перемішайте складники, додайте борошно з какао, і замішайте тісто за допомогою міксера на низьких обертах.
Тісто для пляцка (скриншот / Лілія Цвіт)
Тісто має бути схоже за консистенцію на густу сметану. Розділіть його на 3 однакові частини.
Розігрійте духовку до 180 градусів, перелийте третину тіста в форму і випікайте 30-35 хвилин. Обов'язково зніміть верхній шар бісквіта.
Готовий бісквіт для пляцка (скриншот / Лілія Цвіт)
Випечіть ще два коржики. Приготуйте крем зі згущеним молоком: для цього масло (150 г) кімнатної температури збийте до посвітління, додайте згущене молоко та збийте до однорідності. Додайте подріблений крекер та смажений арахіс.
Крем зі згущеним молоком (скриншот / Лілія Цвіт)
Для білого крему холодний крем-сир з'єднайте із цукровою пудрою, додайте масло (300 г) кімнатної температури, та перемішайте до однорідності.
Білий крем для пляцка (скриншот / Лілія Цвіт)
Складіть пляцок: для початку просочіть корж молоком - для цього рівномірно нанесіть молоко на бісквіт силіконовим пензлем.
Викладіть крем з арахісом, а на нього - другий корж, який також просочіть молоком. Нанесіть білий крем - і знову викладіть корж, просочивши його молоком.
Складіть пляцок (скриншот / Лілія Цвіт)
Краї пляцка змастіть залишками білого крему. Обгорніть десерт ацетатною плівкою та зафіксуйте у формі. Накрийте зверху харчовою плівкою та відправте у холодильник на 10-12 годин.
Після цього витягніть пляцок з форми та плівки та приготуйте глазур - заливши в мисці чорний шоколад молоком. Додайте масло та нагрійте глазур в мікрохвильовці одну-дві хвилини.
Зачекайте, доки глазур злегка охолоне і нанесіть на верхній шар бісквіта. За бажанням прикрасьте десерт горішками.
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