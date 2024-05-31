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Пляцок "Снікерс": рецепт традиційної страви з сучасним смаком від Лілії Цвіт

Як готувати пляцок "Снікерс" (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Пляцок - відомий кондитерський виріб з Галичини, який складається з насичених кремом коржиків та начинки. Саме цей рецепт, завдяки поєднанню складників, чудово повторює смак популярного шоколадного батончика.

Про те, як готувати пляцок зі смаком "Снікерсу", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами Лілії Цвіт.

Що потрібно для пляцка "Снікерс"

Щоб приготувати пляцок у формі розміром 22х28 см, для коржів потрібні такі інгредієнти:

  • борошно - 675 г;
  • яйця - 6 шт.;
  • кефір - 600 г;
  • масло - 240 г;
  • ванільний цукор - 1,5 ч. л.;
  • цукор - 300 г;
  • какао - 75 г;
  • сода - 3 ч. л.;
  • оцет - 3 ч. л.

Для крему зі згущенкою потрібні такі складники:

  • масло - 150 г;
  • згущене молоко - 350 г;
  • крекер - 200 г;
  • арахіс смажений - 200 г.

Для білого крему і просочування коржів потрібні:

  • масло - 300 г;
  • цукрова пудра - 120 г;
  • крем-сир - 900 г;
  • молоко - 100 мл.

Для глазурі знадобляться наступні інгредієнти: 

  • масло - 25 г;
  • шоколад - 100 г;
  • молоко - 50 г.

Як готувати пляцок зі смаком "Снікерсу"

Масло попередньо нагрійте, щоб воно легше з'єднувалося з іншими складниками. Змішайте борошно з какао, просіявши їх. Для бісквіта в окрему миску розбийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор, кефір та масло (240 г). Змішайте інгредієнти міксером.

В окремій мисці погасіть соду оцтом, перемішайте і влийте до суміші яєць та цукру. Знову перемішайте складники, додайте борошно з какао, і замішайте тісто за допомогою міксера на низьких обертах.

Тісто для пляцка (скриншот / Лілія Цвіт)

Тісто має бути схоже за консистенцію на густу сметану. Розділіть його на 3 однакові частини.

Розігрійте духовку до 180 градусів, перелийте третину тіста в форму і випікайте 30-35 хвилин. Обов'язково зніміть верхній шар бісквіта.

Готовий бісквіт для пляцка (скриншот / Лілія Цвіт)

Випечіть ще два коржики. Приготуйте крем зі згущеним молоком: для цього масло (150 г) кімнатної температури збийте до посвітління, додайте згущене молоко та збийте до однорідності. Додайте подріблений крекер та смажений арахіс.

Крем зі згущеним молоком (скриншот / Лілія Цвіт)

Для білого крему холодний крем-сир з'єднайте із цукровою пудрою, додайте масло (300 г) кімнатної температури, та перемішайте до однорідності.

Білий крем для пляцка (скриншот / Лілія Цвіт)

Складіть пляцок: для початку просочіть корж молоком - для цього рівномірно нанесіть молоко на бісквіт силіконовим пензлем.

Викладіть крем з арахісом, а на нього - другий корж, який також просочіть молоком. Нанесіть білий крем - і знову викладіть корж, просочивши його молоком.

Складіть пляцок (скриншот / Лілія Цвіт)

Краї пляцка змастіть залишками білого крему. Обгорніть десерт ацетатною плівкою та зафіксуйте у формі. Накрийте зверху харчовою плівкою та відправте у холодильник на 10-12 годин.

Після цього витягніть пляцок з форми та плівки та приготуйте глазур - заливши в мисці чорний шоколад молоком. Додайте масло та нагрійте глазур в мікрохвильовці одну-дві хвилини.

Зачекайте, доки глазур злегка охолоне і нанесіть на верхній шар бісквіта. За бажанням прикрасьте десерт горішками.

 

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