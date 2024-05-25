Пляцок "Санта-Барбара": неймовірна випічка з маком та яблуками за рецептом з 90-х

Оригінальний за своїм смаком та назвою пляцок в розрізі нагадує арки - наче в серіалі. Безумовно, ця пухка та водночас ніжна випічка з яблучно-маковою начинкою та какаовим тістом чудово доповнить посиденьки з друзями.
Про те, як готувати пляцок за рецептом з 90-х, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Ваніль і Шоколад".
Щоб приготувати цю неймовірну смачну випічку, вам потрібні такі інгредієнти для тіста та білкової маси:
Для яблучної начинки потрібні:
Для начинки з маку треба:
А також форма для випічки розміром 32х24 см.
Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно було м'яким і легше перемішувалось з іншими інгредієнтами.
Пропарте і перетріть сухий мак, щоб отримати 350 г начинки - або ж можна використати вже готову.
Приготуйте тісто - для цього відділіть у 5 яєць жовтки від білків. Для тіста використовуються жовтки, а білки потрібні для білкової маси. До жовтків додайте 200 г масла, 150 г цукру, розпушувач, какао і 100 г сметани.
Змішайте всі інгредієнти до однорідності за допомогою міксера. Після цього додайте борошно та замісіть тісто.
Какаове тісто (скриншот / Ваніль і Шоколад)
Розділіть тісто на дві рівні частини. Одну частину викладіть у форму для випікання, рівномірно розподіліть силіконовою лопаткою і поставте в холодильник на 1 годину, а іншу поставте на 1 годину в морозилку.
Половину тіста викладіть у форму (скриншот / Ваніль і Шоколад)
Для приготування макової начинки в окрему миску розбийте 1 яйце, додайте 50 г масла, 50 г сметани, 150 г цукру, лимонну цедру, крохмаль і, за бажанням, ром.
Ретельно збийте міксером складники до однорідності. Після цього додайте мак та родзинки - і ще раз перемішайте все міксером.
Підготуйте яблучну начинку - очистьте яблука, розріжте їх навпіл та видаліть серединку.
Для білкової маси збийте 5 білків, додайте 150 г цукру і збивайте суміш до утворення пухкої та густої білої маси. Додайте сіль і вимішайте масу міксером на низьких обертах.
Підготуйте пляцок до випікання - на какаове тісто у формі викладіть макову начинку, рівномірно розподіливши її силіконовою лопаткою. Втисніть в тісто серединки яблук.
Викладіть серединки яблук (скриншот / Ваніль і Шоколад)
На яблука рівномірно викладіть білкову масу. Зверху натріть на великій терці другу половину замороженого тіста. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пляцок протягом приблизно однієї години.
Залиште готовий пляцок охолоджуватись, після цього витягніть його з форми, накривши дощечкою або тарілкою і перевернувши.
Так само накрийте нижню частину пляцка (яка тепер верхня) і переверніть десерт на тарілку. Можна розрізати на порції і пригощатися.
До речі, раніше ми розповідали про те, як готувати чизкейк "Пташине молоко".
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