Пляцок "Санта-Барбара": невероятная выпечка с маком и яблоками по рецепту из 90-х

Что нужно для пляцка "Санта-Барбара"

Чтобы приготовить эту невероятную вкусную выпечку, нужны такие ингредиенты для теста и белковой массы:

мука - 300 г;

яйца - 5 шт.;

сахар - 300 г;

сметана – 100 г;

сливочное масло - 200 г;

разрыхлитель - 10 г;

какао - 30 г;

яблочный кисель Emix - 40 г.

Для яблочной начинки требуются:

яблоки - 1,5 кг.

Для начинки из мака нужно:

яйцо - 1 шт.;

сливочное масло - 50 г;

сахар - 150 г;

сметана - 50 г;

цедра лимонная - из 1 лимона;

ром (по желанию) - 10 г;

картофельный крахмал - 20 г;

изюм - 50 г;

мак - 200 г (или 350 г готовой начинки).

А также форма для выпечки размером 32х24 см.

Как готовить пляцок по рецепту из 90-х

Заранее извлеките масло из холодильника, чтобы оно было мягким и легче перемешивалось с другими ингредиентами.

Пропарьте и перетрите сухой мак, чтобы получить 350 г начинки - или можно использовать уже готовую.

Приготовьте тесто - для этого отделите у 5 яиц желтки от белков. Для теста используются желтки, а белки необходимы для белковой массы. К желткам добавьте 200 г масла, 150 г сахара, разрыхлителя, какао и 100 г сметаны.

Смешайте все ингредиенты до однородности с помощью миксера. Затем добавьте муку и замесите тесто.

Тесто с какао (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Разделите тесто на две равные части. Одну часть выложите в форму для выпечки, распределите равномерно силиконовой лопаткой и поставьте в холодильник на 1 час, а другую поставьте на 1 час в морозилку.

Половину теста выложите в форму (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Для приготовления маковой начинки в отдельную миску разбейте 1 яйцо, добавьте 50 г сливочного масла, 50 г сметаны, 150 г сахара, лимонную цедру, крахмал и, по желанию, ром.

Тщательно сбейте миксером составляющие до однородности. После этого добавьте мак и изюм - и еще раз перемешайте все миксером.

Подготовьте яблочную начинку - очистите яблоки, разрежьте их пополам и удалите серединку.

Для белковой массы взбейте 5 белков, добавьте 150 г сахара и взбивайте смесь до образования пышной и белой густой массы. Добавьте соль и вымешайте массу миксером на низких оборотах.

Подготовьте пляцок к выпеканию - на тесто в форме выложите маковую начинку, равномерно распределив ее силиконовой лопаткой. Вдавите в тесто серединки яблок.

Выложите серединки яблок (скриншот / Ваніль і Шоколад)

На яблоки равномерно выложите белковую массу. Сверху натрите на большой терке вторую половину замороженного теста. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пляцок в течение примерно одного часа.

Оставьте готовый пляцок охлаждаться, после этого вытяните его из формы, накрыв дощечкой или тарелкой и перевернув.

Также накройте нижнюю часть пляцка (которая теперь верхняя) и переверните десерт на тарелку. Можно разрезать на порции и угощаться.