Плями на стелі чи стінах? Лайфхаки, які видалять темні сліди від води без перефарбовування

Як вивести плями від води зі стін та стелі

Плями від води не з'являться на плитці; їм потрібна більш поглинальна поверхня, тому зазвичай вони з'являються на "голих" стінах.

Однак, оскільки стіни зазвичай пофарбовані, це створює наступну проблему: як вимити стіну, не пошкодивши її. Водночас деякі способи можуть допомогти вивести таки плями, не руйнуючи поверхню.

Мило і вода

Почніть з найм'якішого засобу і збільшуйте інтенсивність методів очищення лише тоді, коли базові способи не впораються з завданням.

Зробіть простий розчин господарського мила і теплої води у співвідношенні приблизно один до двох.

Змоченою в суміші ганчіркою нанесіть мильний розчин на пляму. Акуратно втирайте її з країв до центру, потім змийте звичайною водою і ретельно висушіть феном в холодному режимі.

Оцет, лимонний сік і харчова сода

Якщо це не спрацювало, наповніть пульверизатор сумішшю оцту, лимонного соку та харчової соди.

Збовтайте суміш і розпиліть на пляму. Залиште приблизно на годину, а потім злегка потріть її вологою ганчіркою.

Можливо, вам доведеться повторити цей процес кілька разів, щоб повністю вивести пляму, тому робіть це тоді, коли у вас є час для багатогодинних інтервалів замочування.

Як вивести плями від води з дерева

Якщо у вас є дерев'яні панелі або шафи, які також виглядають брудними від плям води, є кілька варіантів, як очистити дерев'яні поверхні.

Суміш оцту і олії

Змішайте в рівних частинах оцет і оливкову олію і нанести на пляму ганчіркою, протираючи у напрямку волокон, поки пляма не зникне - після цього протріть поверхню чистою сухою ганчіркою.

Попрасувати через тканину

Цей спосіб підходить для ще вологих плям. Поставте праску на мінімальну температуру над тканиною поверх плями.

Злегка притисніть її на кілька секунд і зніміть, щоб побачити, чи не зникає пляма, а потім спробуйте ще раз, поки не отримаєте бажаного результату.

Як вивести плями від води з плитки

Звичайні плями від води не сильно забруднюють плитку, але жорстка вода може відкладати мінерали і викликати неестетичні коричневі або помаранчеві плями.

Щоб їх позбутися, спробуйте змішати білий оцет з водою або харчовою содою, поки не отримаєте консистенцію пасти.

Нанесіть суміш на плитку за допомогою губки або старої зубної щітки. Залиште на деякий час, періодично перевіряючи результат, а коли засіб подіє достатньо, змийте його чистою водою і витріть поверхню серветками або ганчіркою.