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Обов'язково прибирайте тут, щоб не мати проблем: 4 місця, на які треба звернути увагу

П'ятниця 31 травня 2024 17:35
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Обов'язково прибирайте тут, щоб не мати проблем: 4 місця, на які треба звернути увагу Як прибирати ефективно (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Починаючи прибирання, неймовірно легко розгубитися - адже прибрати треба не в одній кімнаті, не одну поверхню. Тож виникає питання - з чого почати процес і чи дійсно треба це робити? Однак певні місця слід прибирати неодмінно.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.

Де обов'язково потрібно прибирати

Комора або холодильник

За словами Шанте Дакворт, професійного організатора, комора і холодильник повинні бути пріоритетами в прибиранні. Адже це місця, де зберігаються, по суті, життєво необхідне - їжа та вода.

Водночас це також одне з місць, яким найбільше нехтують - часто просто купуються нові продукти без оцінки наявних.

Однак варто пам'ятати, що без регулярного прибирання і огляду продуктів, можна отримати не лише зіпсовану їжу, а й неприємний запах в холодильнику та харчове отруєння, якщо вжити протермінований продукт.

Крім цього, це також два насправді найлегших для прибирання місць, адже набагато легше позбутися залишків їжі з минулого тижня, вимивши поверхні, аніж розібратися зі світшотом, який ви носите ще з коледжу - позбутися зіпсованих продуктів легше, ніж тих речей, які навіюють спогади.

Аптечка

Від простроченого аспірину до майже порожніх тюбиків мазі - ось на що може перетворитися аптечка.

Захаращення не лише перешкоджає знайти потрібне в критичній ситуації, необхідного може взагалі не бути, адже нерегулярне прибирання в аптечці перешкоджає контролю терміну придатності ліків.

Організовуючи простір в аптечці, переконайтеся, що ви групуєте схожі предмети разом. Наприклад, всі засоби для догляду за шкірою повинні бути в одній зоні, а сорбенти - в іншій.

Після прибирання замініть усі продукти, у яких вийшов термін зберігання і які можуть знадобитися, наприклад, засоби першої медичної допомоги.

Спальня

За словами Ліндсі Маханни, професійної організаторки простору, спальня - необхідне місце для прибирання. Адже саме там ви починаєте і закінчуєте свій день - а іноді це водночас робочий кабінет, тож кімната повинна забезпечувати максимальний комфорт.

Крім цього, прибране приміщення допомагає створити атмосферу спокою і розслаблення, що згодом сприяє кращому сну.

Обов'язково прибирайте тут, щоб не мати проблем: 4 місця, на які треба звернути увагу

Де обов'язково треба прибирати (фото: Freepik)

Вважається, що одним з найважливіших місць у спальні, де варто навести лад, є верхня частина тумбочки або крісла - багато хто схильний складати туди всі речі, що створює безлад.

Наступними в черзі - приховані від очей місця, а саме шафи з одягом. Розбирання одягу вранці перед роботою може змусити вас запізнитися, тож наведення ладу в цьому місці допоможе вам заощадити час у довгостроковій перспективі.

Кімната, яка вас найбільше напружує

У кожного з нас є місця, які змушують нас здригнутися. Тож експерти пропонують розставити пріоритети в тій кімнаті, якою ви часто користуєтеся і яка викликає у вас стрес.

Якщо ви щодня заходите в захаращену ванну кімнату, від якої у вас кров закипає в жилах, це перше місце, де вам неодмінно слід навести лад. Прибравши в цих місцях, ви зрозумієте, де прибирати далі.

Що можна прибирати рідше

Гараж

Експерти кажуть, що гараж можна оминути в прибиранні. Це досить велика площа, де можна зберігати багато речей - від милих сувенірів до ящиків туалетного паперу.

Тож немає вагомих причин, щоб приділяти цьому місцю першочергову увагу перед іншими частинами оселі.

Шафа для білизни

Злегка захаращена шафа для білизни - це не така вже й велика проблема в загальному плані - хоча, звісно, приємно мати охайно складені речі.

Проте навряд гості будуть зазирати в цю частину оселі, тож витрачайте свій час на видимі, часто використовувані зони.

До речі, раніше ми розповідали про речі, які прибирають занадто часто.

Читайте також, як організувати простір в холодильнику для контролю свіжості продуктів.

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