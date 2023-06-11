Пляма цивілізації: як Російську імперію зображали на карикатурах у ХІХ-ХХ століттях (фото)

Російська імперія століттями не давала спокійно жити іншим народам, постійно нападаючи на чужі території з метою загарбати їх. Митці по всьому світу креативно реагували на криваву політику росіян й зображали їх на у своїх карикатурах. Хоч з того часу минуло вже дуже багато років, ці ілюстрації залишаються актуальними й досі...
Карикатурами ХІХ-ХХ століть на Російську імперію поділилась група Mayak story в Instagram.
Британський художник Бред Роуз уперше зобразив Російську імперію в образі восьминога, який тягнеться щупальцями за чужими територіями. Пізніше образ восьминога почали використовувати й інші картографи.
Карикатура 1877-го року на Російську імперію (скриншот)
Російський ведмідь рухається через середню Азію, щоб загрожувати Афганістану та Персії. Ілюстрацію створили 1890 року.
Карикатура 1890 року (скриншот)
З такою назвою вийшов постер у Life Magazine у 1890 році. У підписі до нього був вказаний наступний діалог:
Цивілізація: Що це за пляма? Не можу з нею впоратись...
Світ: О, це Росія...
Ілюстрація 1890 року (скриншот)
"Дух цивілізації" з презирством вказує на людину, що стоїть на п'єдесталі з написом "Росія", навколо нього розташовані символічні представники націй. Цю роботу створили 1903 року.
Картина фінського художника Едварда Істо "Атака" зображає, як російський двоголовий орел нападає на діву Фінляндію у спробі вирвати у неї з рук зведення законів. Робота датована 1899 роком - це реакція на мініфест Миколи ІІ з утиску фінської мови.
Раніше ми писали про те, чому Росію у світі асоціюють із ведмедем.
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