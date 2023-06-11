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Пятно цивилизации: как Российскую империю изображали на карикатурах в XIX-ХХ веках (фото)

Как Россию изображали на карикатурах более столетия назад (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Российская империя веками не давала спокойно жить другим народам, постоянно нападая на чужие территории с целью захватить их. Художники по всему миру креативно реагировали на кровавую политику россиян и изображали их на своих карикатурах. Хотя с тех пор прошло уже очень много лет, эти иллюстрации остаются актуальными до сих пор.

Карикатурами XIX-ХХ веков на Российскую империю поделилась группа Mayak story в Instagram.

Трагикомическая карта мира

Британский художник Брэд Роуз впервые изобразил Российскую империю в образе осьминога, который тянется щупальцами к чужим территориям. Позже образ осьминога стали использовать и другие картографы.

Карикатура 1877 года на Российскую империю (скриншот)

Медведь атакует Азию

Российский медведь движется через среднюю Азию, чтобы угрожать Афганистану и Персии. Иллюстрацию создали в 1890 году.

Карикатура 1890 года (скриншот)

"Некрасивое место"

С таким названием вышел постер у Life Magazine в 1890 году. В подписи к нему был указан следующий диалог:

Цивилизация: Что это за пятно? Не могу с ним справиться...

Мир: О, это Россия...

Иллюстрация 1890 года (скриншот)

Всемирное пренебрежение

"Дух цивилизации" с презрением указывает на человека, стоящего на пьедестале с надписью "Россия", вокруг него расположены символические представители наций. Эта работа была создана в 1903 году.

Карикатуру создали в 1903 году (скриншот)

Двуглавый орел нападает на финский язык

Картина финского художника Эдварда Исто "Атака" изображает, как российский двуглавый орел нападает на деву Финляндию в попытке вырвать у нее из рук свод законов. Работа датирована 1899 годом - это реакция на манифест Николая II по притеснению финского языка.

Рисунок датируют 1899 годом (скриншот)

Раньше мы писали о том, почему Россию в мире ассоциируют с медведем.

Читайте также о том, какие отличия в менталитетах украинцев и россиян в отношение к женщинам.

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