Пятно цивилизации: как Российскую империю изображали на карикатурах в XIX-ХХ веках (фото)

Трагикомическая карта мира

Британский художник Брэд Роуз впервые изобразил Российскую империю в образе осьминога, который тянется щупальцами к чужим территориям. Позже образ осьминога стали использовать и другие картографы.

Карикатура 1877 года на Российскую империю (скриншот)

Медведь атакует Азию

Российский медведь движется через среднюю Азию, чтобы угрожать Афганистану и Персии. Иллюстрацию создали в 1890 году.

Карикатура 1890 года (скриншот)

"Некрасивое место"

С таким названием вышел постер у Life Magazine в 1890 году. В подписи к нему был указан следующий диалог:

Цивилизация: Что это за пятно? Не могу с ним справиться...

Мир: О, это Россия...

Иллюстрация 1890 года (скриншот)

Всемирное пренебрежение

"Дух цивилизации" с презрением указывает на человека, стоящего на пьедестале с надписью "Россия", вокруг него расположены символические представители наций. Эта работа была создана в 1903 году.

Карикатуру создали в 1903 году (скриншот)

Двуглавый орел нападает на финский язык

Картина финского художника Эдварда Исто "Атака" изображает, как российский двуглавый орел нападает на деву Финляндию в попытке вырвать у нее из рук свод законов. Работа датирована 1899 годом - это реакция на манифест Николая II по притеснению финского языка.

Рисунок датируют 1899 годом (скриншот)