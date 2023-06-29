Плоскостопість - серйозний діагноз чи радянський міф? Ортопед розповів, чи треба це лікувати

Плоскостопість при народженні є практично у всіх

За словами лікаря, до трьох років практично всі діти мають плоскостопість. Але пізніше - це вже діагноз.

"Лікувати цей недуг треба обов'язково. І чим раніше ви почнете лікування, тим краще", - наголошує Галузинський.

В цьому допоможуть масажі та гімнастика. Крім того, варто придбати спеціальні анатомічні устілки для взуття. Як правило, цього достатньо.

"У складних випадках, коли руйнуються суглоби стоп, треба ставити питання про доцільність оперативного втручання", - додав лікар.

Як правильно вибрати взуття

Якщо мова йде про жіночі підбори, то у разу плоскостопості оптимальний варіант для жінок - взуття з невеличким підбором розміром 3-4 сантиметри.

"Взагалі ж, на думку ортопедів, ідеальний вибір - спортивне та напівспортивне взуття з супінатором, яке пружинить під час ходьби", - додав ортопед.

За словами лікаря, завдяки такому взуттю знімається навантаження з колінних, кульшових суглобів та попереку.