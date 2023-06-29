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Плоскостопие - серьезный диагноз или советский миф? Ортопед рассказал, нужно ли это лечить

Нужно ли лечить плоскостопие (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Плоскостопие - распространенный диагноз, устанавливаемый в раннем возрасте. Это врожденная или приобретенная деформация, в результате которой естественные своды стоп уменьшаются или полностью исчезают.

Существует мнение, что это - вариант нормы и "советский" диагноз. Действительно ли это серьезная проблема, и нужно ли лечить деформацию?

Об этом Styler рассказал ортопед-травматолог Александр Галузинский.

Плоскостопие при рождении есть практически у всех

По словам врача, до трех лет практически все дети имеют плоскостопие. Но позже – это уже диагноз.

"Лечить этот недуг нужно обязательно. И чем раньше вы начнете лечение, тем лучше", - отмечает Галузинский.

В этом помогут массажи и гимнастика. Кроме того, следует приобрести специальные анатомические стельки для обуви. Как правило, этого достаточно.

"В сложных случаях, когда разрушаются суставы стоп, нужно задавать вопрос о целесообразности оперативного вмешательства", - добавил врач.

Как правильно выбрать обувь

Если речь идет о женских каблуках, то в случае плоскостопия оптимальный вариант для женщин - обувь с небольшим каблуком размером 3-4 сантиметра.

"Вообще же, по мнению ортопедов, идеальный выбор - спортивная и полуспортивная обувь с супинатором, которая пружинит во время ходьбы", - добавил ортопед.

По словам врача, благодаря такой обуви снимается нагрузка с коленных, тазобедренных суставов и поясницы.

Читайте также полное интервью с ортопедом-травматологом.

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