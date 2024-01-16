UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Плівка з пухирцями вирішить важливу проблему в будинку - не поспішайте викидати

Фото: Плівка з пухирцями (Скріншот)
Автор: Людмила Жукова

Плівка з пухирцями, в яку упаковують товари при транспортуванні, може дуже нагоді вам в будинку, тому не поспішайте її викидати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Przyslijprzepis.

Способи використання цієї плівки

Якщо на вашій кухні є "шумні" шафи, ви, ймовірно, багато разів чули дратівливі клацання та стукіт.

Гучне відкриття кілька разів на день, особливо у людей похилого віку або дітей, може їх потривожити або змусити заснути.

Якщо ви хочете підвищити свій комфорт і швидко відчути різницю, закрийте нижню частину кухонних шаф і ящик для столових приладів шматком пухирчастої плівки.

Це зменшить дратівливий звук. Звукоізолювати шафи, які закриваються зі скрипом, можна й іншим способом. Відріжте вузьку смужку пухирчастої плівки і наклейте на один бік двосторонній скотч або кілька шматочків спеціального клею. Потім приклейте цю смужку до того місця, де дверцята або ящик у закритому стані зазвичай з'єднуються з іншими меблями. Завдяки цьому, не замовляючи нові меблі, ви отримаєте шафи з саморобною технологією безшумного закривання.

Пухирчаста плівка захищає не тільки делікатні товари під час транспортування.

Вона також захистить вашу цінну порцеляну та інші делікатні керамічні вироби. Якщо у вас їх багато, але ви використовуєте їх тільки для особливих випадків, накрийте посуд пухирчастою плівкою.

Шар плівки на дні ящика зі столовими приладами та додатковими аксесуарами відмінно захистить поверхню від подряпин.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
дімхранение продуктов