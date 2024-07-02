Пліснява на ґрунті: як позбутися від поширеної проблеми кімнатних рослин

Окрім пожовтіння листя та комах-шкідників, ще однією поширеною проблемою, яка трапляється з кімнатними рослинами, є запліснявілий ґрунт. Пліснява може виводити поживні речовини, сповільнювати ріст і робити рослини вразливими до хвороб. Проте, визначивши причину, від плісняви на ґрунті досить легко позбутися.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Як визначити запліснілість ґрунту

Пліснява зазвичай утворюється на поверхні ґрунту, але може також рости глибше. Вона може мати різні кольори і виглядати нечіткою, слизькою або порошкоподібною.

Білий, рожевий або навіть світло-помаранчевий наліт, як правило, є ознакою того, що рослина уражена грибком. Деякі форми плісняві мають запах вогкості - це ще одна ознака того, що рослина заражена.

Крім цього, якщо рослина не квітне або демонструє ознаки стресу, це може бути ознакою ураження ґрунту пліснявою.

Чому пліснявіє ґрунт кімнатних рослин

Існує кілька різних причин утворення цвілі на ґрунті в вазонах кімнатних рослин. Зазвичай, грибок та цвіль можуть утворюватися в ґрунті після надмірного та тривалого впливу вологи.

Хоча пліснява є нормальним явищем, що виникає при догляді за кімнатними рослинами, існують певні умови, які можуть призвести до її надмірного та шкідливого росту.

Поганий дренаж ґрунту

Забезпечення належного стікання води має важливе значення для здоров'я рослинки. Якщо ґрунт погано дренується або йому не встигає висохнути, це створює ідеальні умови для росту цвілі.

Поганий дренаж ґрунту також може призвести до кореневої гнилі, через яку листя може пожовтіти або побуріти - і навіть призвести до загибелі рослини.

Надмірний полив

Надмірний полив - одна з найпоширеніших причин появи цвілі. Коли ґрунт занадто довго залишається вологим, він створює ідеальне середовище для розмноження грибка.

Чому пліснявіє земля в горщиках (ілюстративне фото: Freepik)

За словами флористів, насправді дуже мало рослин потребують постійно зволоженого ґрунту. Щоб запобігти появі плісняви, радять дотримуватися графіка поливу, який відповідає потребам рослини.

Крім цього, перед тим, як поливати рослину, переконайтеся, що ґрунт сухий на глибині принаймні 3 см - це можна перевірити за допомогою дерев'яної палички.

Висока вологість в кімнаті

Навіть якщо поливати рослину не надто часто, підвищений рівень вологість в приміщені також може спричинити появу плісняви на ґрунті.

Багато тропічних рослин полюбляють вологе середовище, але ці ж умови для інших рослин призводять до того, що ґрунт стає перезволоженим. А це призводить до виникнення плісняви.

Переконайтеся, що забезпечуєте рослинам належну циркуляцію повітря, щоб знизити вологість.

Неприбране опале листя

Пліснява та інші види грибків "живляться" органічними речовинами, що утворюються при розкладанні. Інакше кажучи, листя або рослинні стебла є джерелом поживних речовин для цвілі.

Саме тому вкрай важливо регулярно видаляти опале листя з ґрунту.

Як позбутися плісняви ґрунту

На щастя, позбутися цвілі на ґрунті відносно легко. Ви можете зішкребти грибок з поверхні ґрунту і викинути його, або ж повністю замінити ґрунт свіжою сумішшю, простерилізувавши горщик рослини. Зазвичай цих дій достатньо, щоб зупинити поширення плісняви.

Ще один поширений спосіб, який садівники обирають, щоб позбутися цвілі на ґрунті для кімнатних рослин - це покращення дренажу ґрунту.

Якщо ґрунт погано дренований, радять додати торф'яний мох, вермикуліт або інші добавки - відповідно до виду рослини - які сприятимуть кращому дренажу.

Якщо зараження пліснявою значне, може знадобитися рідкий фунгіцид. З тендітними рослинами рекомендують обов'язково провести невеликий тест, щоб переконатися, що фунгіцид безпечний - або уточнити це в квітковому магазині.

Крім цього, фунгіциди на основі міді можуть бути надзвичайно токсичними для деяких рослин.