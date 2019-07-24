Плейлист Sziget 2019: нужно услышать, нельзя пропустить

Лучшие треки и клипы от хедлайнеров мегакрутого фестиваля Sziget 2019
Июль - месяц, когда большинство уже или успели побывать на крутом фестивале или готовятся к такому прямо сейчас!
В этом году Styler снова едет на Sziget - самый масштабный и самый крутой фестиваль в Восточной Европе. О том, что нужно знать, собираясь на Остров Свободы мы уже рассказывали в отдельном материале. Но есть еще одна немаловажная деталь, о которой ни в коем случае не стоит забывать, собираясь на фестиваль - это плейлист.
За время проведения Sziget на его сценах можно будет услышать сотни артистов и вряд ли у вас получится попасть сразу на все выступления. Но есть в лайнапе и те, чьи концерты пропускать категорически не советуем. Включайте плейлист Sziget 2019, который мы собрали специально для вас и вносите пометки в свое фестивальное расписание!
Ed Sheeran (UK)
Main Stage, 7 августа, 21:40
Ed Sheeran
Franz Ferdinand (UK)
Main Stage, 8 августа, 17:45
Franz Ferdinand
Richard Ashcroft (UK)
Main Stage, 8 августа, 19:45
Richard Ashcroft
The 1975 (UK)
Main Stage, 8 августа, 21:30
The 1975
Tove Lo (S)
Main Stage, 9 августа, 19:45
Tove Lo
The National (USA)
Main Stage, 10 августа, 21:30
The National
James Blake (UK)
A38, 10 августа, 23:45
James Blake
Years & Years (UK)
Main Stage, 11 августа, 19:45
Years & Years
Post Malone (USA)
Main Stage, 11 августа, 21:30
Post Malone
Jungle (UK)
A38, 11 августа, 23:45
Jungle
Florence + The Machine (UK)
Main Stage, 12 августа, 21:30
Florence + The Machine
Twenty One Pilots (USA)
Main Stage, 13 августа, 18:30
Twenty One Pilots
Foo Fighters (USA)
Main Stage, 13 августа, 20:30
Foo Fighters
Фестиваль Sziget пройдет на острове Обудай в Будапеште с 7 по 13 августа вот уже в 26-й раз.
Ранее мы уже делились лайфхаками, которые нужно знать тем, кто собирается на Остров, а также показывали историю Sziget в уникальных фото.
Весь список артистов, которые будут выступать на Sziget в этом году, а также расписание всех сцен - смотрите у нас на сайте.