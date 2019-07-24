Плейлист Sziget 2019: потрібно почути, не можна пропустити

Кращі треки і кліпи від хедлайнерів мегакрутого фестивалю Sziget 2019
Липень - місяць, коли більшість меломанів вже або встигли побувати на крутому фестивалі або готуються до такого прямо зараз!
Цього року Styler знову їде на Sziget - наймасштабніший і найкрутіший фестиваль у Східній Європі. Про те, що потрібно знати, збираючись на Острів Свободи ми вже розповідали в окремому матеріалі. Але є ще одна важлива деталь, про яку ні в якому разі не варто забувати, збираючись на фестиваль - це плейлист.
За час проведення Sziget на його сценах можна буде почути сотні артистів і навряд чи у вас вийде потрапити відразу на всі виступи. Але є в лайнапі і ті, чиї концерти пропускати категорично не радимо. Вмикайте плейлист Sziget 2019, який ми зібрали спеціально для вас і починайте робити відповідні позначки у своєму фестивальному розкладі!
Ed Sheeran (UK)
Main Stage, 7 серпня, 21:40
Ed Sheeran
Franz Ferdinand (UK)
Main Stage, 8 серпня, 17:45
Franz Ferdinand
Richard Ashcroft (UK)
Main Stage, 8 серпня, 19:45
Richard Ashcroft
The 1975 (UK)
Main Stage, 8 серпня, 21:30
The 1975
Tove Lo (S)
Main Stage, 9 серпня, 19:45
Tove Lo
The National (USA)
Main Stage, 10 серпня, 21:30
The National
James Blake (UK)
A38, 10 серпня, 23:45
James Blake
Years & Years (UK)
Main Stage, 11 серпня, 19:45
Years & Years
Post Malone (USA)
Main Stage, 11 серпня, 21:30
Post Malone
Jungle (UK)
A38, 11 серпня, 23:45
Jungle
Florence + The Machine (UK)
Main Stage, 12 серпня, 21:30
Florence + The Machine
Twenty One Pilots (USA)
Main Stage, 13 серпня, 18:30
Twenty One Pilots
Foo Fighters (USA)
Main Stage, 13 серпня, 20:30
Foo Fighters
Фестиваль Sziget пройде на острові Обудаї в Будапешті з 7 по 13 серпня ось вже 26-й раз.
Раніше ми вже ділилися лайфхаками, які потрібно знати тим, хто збирається на Острів, а також показували історію Sziget в унікальних фото.
Весь список артистів, які виступатимуть на Sziget в цьому році, а також розклад всіх сцен - дивіться у нас на сайті.