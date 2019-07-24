Плейлист Sziget 2019: нужно услышать, нельзя пропустить

Sziget 2019 (фото: пресс-служба)

Лучшие треки и клипы от хедлайнеров мегакрутого фестиваля Sziget 2019

Июль - месяц, когда большинство уже или успели побывать на крутом фестивале или готовятся к такому прямо сейчас!

В этом году Styler снова едет на Sziget - самый масштабный и самый крутой фестиваль в Восточной Европе. О том, что нужно знать, собираясь на Остров Свободы мы уже рассказывали в отдельном материале. Но есть еще одна немаловажная деталь, о которой ни в коем случае не стоит забывать, собираясь на фестиваль - это плейлист.

За время проведения Sziget на его сценах можно будет услышать сотни артистов и вряд ли у вас получится попасть сразу на все выступления. Но есть в лайнапе и те, чьи концерты пропускать категорически не советуем. Включайте плейлист Sziget 2019, который мы собрали специально для вас и вносите пометки в свое фестивальное расписание!

Ed Sheeran (UK)

Main Stage, 7 августа, 21:40

Ed Sheeran

Franz Ferdinand (UK)

Main Stage, 8 августа, 17:45

Franz Ferdinand

Richard Ashcroft (UK)

Main Stage, 8 августа, 19:45

Richard Ashcroft

The 1975 (UK)

Main Stage, 8 августа, 21:30

The 1975

Tove Lo (S)

Main Stage, 9 августа, 19:45

Tove Lo

The National (USA)

Main Stage, 10 августа, 21:30

The National

James Blake (UK)

A38, 10 августа, 23:45

James Blake

Years & Years (UK)

Main Stage, 11 августа, 19:45

Years & Years

Post Malone (USA)

Main Stage, 11 августа, 21:30

Post Malone

Jungle (UK)

A38, 11 августа, 23:45

Jungle

Florence + The Machine (UK)

Main Stage, 12 августа, 21:30

Florence + The Machine

Twenty One Pilots (USA)

Main Stage, 13 августа, 18:30

Twenty One Pilots

Foo Fighters (USA)

Main Stage, 13 августа, 20:30

Foo Fighters

Фестиваль Sziget пройдет на острове Обудай в Будапеште с 7 по 13 августа вот уже в 26-й раз.

Ранее мы уже делились лайфхаками, которые нужно знать тем, кто собирается на Остров, а также показывали историю Sziget в уникальных фото.

Весь список артистов, которые будут выступать на Sziget в этом году, а также расписание всех сцен - смотрите у нас на сайте.