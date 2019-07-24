Плейлист Sziget 2019: потрібно почути, не можна пропустити

Sziget 2019 (фото: прес-служба)

Кращі треки і кліпи від хедлайнерів мегакрутого фестивалю Sziget 2019

Липень - місяць, коли більшість меломанів вже або встигли побувати на крутому фестивалі або готуються до такого прямо зараз!

Цього року Styler знову їде на Sziget - наймасштабніший і найкрутіший фестиваль у Східній Європі. Про те, що потрібно знати, збираючись на Острів Свободи ми вже розповідали в окремому матеріалі. Але є ще одна важлива деталь, про яку ні в якому разі не варто забувати, збираючись на фестиваль - це плейлист.

За час проведення Sziget на його сценах можна буде почути сотні артистів і навряд чи у вас вийде потрапити відразу на всі виступи. Але є в лайнапі і ті, чиї концерти пропускати категорично не радимо. Вмикайте плейлист Sziget 2019, який ми зібрали спеціально для вас і починайте робити відповідні позначки у своєму фестивальному розкладі!

Ed Sheeran (UK)

Main Stage, 7 серпня, 21:40

Ed Sheeran

Franz Ferdinand (UK)

Main Stage, 8 серпня, 17:45

Franz Ferdinand

Richard Ashcroft (UK)

Main Stage, 8 серпня, 19:45

Richard Ashcroft

The 1975 (UK)

Main Stage, 8 серпня, 21:30

The 1975

Tove Lo (S)

Main Stage, 9 серпня, 19:45

Tove Lo

The National (USA)

Main Stage, 10 серпня, 21:30

The National

James Blake (UK)

A38, 10 серпня, 23:45

James Blake

Years & Years (UK)

Main Stage, 11 серпня, 19:45

Years & Years

Post Malone (USA)

Main Stage, 11 серпня, 21:30

Post Malone

Jungle (UK)

A38, 11 серпня, 23:45

Jungle

Florence + The Machine (UK)

Main Stage, 12 серпня, 21:30

Florence + The Machine

Twenty One Pilots (USA)

Main Stage, 13 серпня, 18:30

Twenty One Pilots

Foo Fighters (USA)

Main Stage, 13 серпня, 20:30

Foo Fighters

Фестиваль Sziget пройде на острові Обудаї в Будапешті з 7 по 13 серпня ось вже 26-й раз.

Раніше ми вже ділилися лайфхаками, які потрібно знати тим, хто збирається на Острів, а також показували історію Sziget в унікальних фото.

Весь список артистів, які виступатимуть на Sziget в цьому році, а також розклад всіх сцен - дивіться у нас на сайті.