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74-летняя Ротару поразила помолодевшим лицом на фото, сделанном в честь дня рождения

Новина українською →
Воскресенье 08 августа 2021 14:07
74-летняя Ротару поразила помолодевшим лицом на фото, сделанном в честь дня рождения Фото: София Ротару (facebook.com/sofiarotaru_official)
Автор: Светлана Мащенко

София Ротару поразила помолодевшим внешним видом на фото, сделанном в честь своего 74-летнего дня рождения. Его она отпраздновала 7 августа, и судя по снимку, именинница чувствует себя отлично и наслаждается отдыхом.

Зажигательным кадром народная артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Фото сделано на фоне белой виллы, утопающей в зелени цветов и деревьев. София Михайловна позирует в белом сарафане, рубашке и шляпе такого же цвета.

Артистка широко улыбается, стоя возле велосипеда с корзиной, в которой собраны свежие цветы.

"Самый лучший День", - подписала фото София Михайловна.

74-летняя Ротару поразила помолодевшим лицом на фото, сделанном в честь дня рождения

Фото: София Ротару празднует 74-летие (instagram.com/sofiarotaru.official)

В комментариях народную артистку засыпали комплиментами и поздравлениями:

  • Невероятная, самая красивая, самая лучшая, наша величайшая звезда!
  • Поздравляю от души! Люблю безгранично! Любовь навсегда!
  • Какая красавица! С Днем рождения, София Михайловна!
  • Девушка 40 лет.

Самые интересные факты об имениннице

София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области. Она была вторым ребенком в семье из шести детей.

В семье будущей звезды петь любили все, а маленькую Софийку даже называли "буковинским соловьем".

Уже в 17 София Ротару одержала победу на Республиканском фестивале народных талантов. Тогда ее фото появилось на обложке журнала "Украина". Именно в девушку с обложки и влюбился будущий супруг Софии Михайловны Анатолий Евдокименко.

Друг для друга они стали любовью на всю жизнь и прожили в браке 34 года, пока в 2002-м мужа артистки не стало. Замуж она больше не выходила и о ее личной жизни ничего не известно.

У Софии Михайловны есть сын Руслан, и двое внуков - 20-летняя София и 27-летний Анатолий.

Секрет молодости Софии Ротару очень прост

"Чтобы сохранить такую внешность надолго, нужно постоянно вести здоровый, активный образ жизни, быть позитивно настроенной к людям и к миру", - заявила в одном из интервью артистка.

Напомним, что 20-летняя внучка Софии Ротару собирается замуж за миллионера из списка Forbes.

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