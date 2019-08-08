Пледы будут неуместны: синоптик дала неоднозначный прогноз погоды на неделю

Погода в Украине в ближайшую неделю ожидается нестабильная. Синоптик Наталка Диденко предупредила о колебаниях температуры во всех регионах, а также рассказала в своем блоге, где пройдут сильные грозы, ливни и дожди.

Погода в ближайшие дни в Украине ожидается жаркая, местами возможно повышение температуры воздуха до +30 +33 градусов.

"В ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры воздуха в жаркие значения. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах + 25 + 30 градусов. В южной части, на востоке и в центре местами предполагается + 28 + 33 градуса. На северо-западе Украины воздуха будет свежее, + 23 + 26 градусов", - написала Диденко и предупредила, что в понедельник, 12 августа, температура снизится на севере и северо-востоке до +22 +27 градусов, а вот в западных областях температура снова поднимется.

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

"В южной части, в большинстве центральных областей жара усилится и в середине следующей недели, 13-14 августа, как раз на Маковея, температура воздуха составит настоящие летние +28 +34 градуса. 14 августа кратковременное, но ощутимое похолодание придет в западные области – ожидается +20 +24 градуса. Однако в целом, можно подытожить, что в ближайшее время недавние пледы и легкие пуховики будут неуместными. Теплая погода будет доминировать", - отметила синоптик.

Карта погоды

Она сделала предупреждение, что в четверг, 8 августа, в большинстве областей Украины ожидается усиление юго-западного ветра до штормовых порывов, 15-20 м/с.

"Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях и на севере страны. А вот южная часть, центр и восточные области Украины окажутся под влиянием антициклона – будет преобладать сухая солнечная погода", - добавила Диденко.

В Киеве конец недели ожидается жарким, температура воздуха поднимется до +27 +30 градусов. На выходных температура немного опустится, до +27 +28 градусов.

"В начале следующей недели жаркая воздушная масса будет преобладать в столице, со второй половины недели ожидается ослабление жары. В течение 8-11 августа в Киеве местами возможны кратковременные дожди и грозы. 8 августа юго-западный ветер усилится до 15-18 м/с. Новая неделя в столицу существенных дождей не принесет, разве что 15 августа есть вероятность кратковременных осадков и локальных гроз", - рассказала Диденко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупреждают о дождях и граде в Украине.

А также рассказывали о том, что в Украину возвращается 30-градусная жара.