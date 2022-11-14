ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Playboy-плакати у шафі та фекалії посеред кабінету: показали штаб окупантів у Херсоні

Новость на русском →
Херсон, Понеділок 14 листопада 2022 14:45
Playboy-плакати у шафі та фекалії посеред кабінету: показали штаб окупантів у Херсоні Показали, як виглядає штаб окупантів у Херсоні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України 11 листопада мужньо звільнили Херсон від російських окупантів. Також з'явилось відео штабу, де перебували росіяни понад 8 місяців.

Відео опублікували на сторінці СтратКом ЗСУ в Telegram.

Зокрема, штаб окупантів був облаштований у Головному управлінні Національної поліції Херсонської області.

У будівлі окупанти влаштували для себе всі зручні умови, а саме сміття, фекалії посеред кабінету та знищили меблі.

"Playboy плакати у шафі та фекалії посеред кабінету: знахідки у головному управлінні Нацполіції Херсона - реальне обличчя руцкава міра і всієї рашки загалом", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, можна побачити знищені меблі, техніку та гори сміття.

Також у підвальних приміщеннях управління загарбники влаштували катівню. Через неї пройшло чимало мирних жителів, які були не згодні з "режимом".

Нещодавно ми публікували фото позицій окупантів у Херсонській області. Там росіяни як завжди жили у безладі та смітті, які самі ж зробили.

Також ми писали, як жителі Херсона зустрічають українську армію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон штаб окупантів