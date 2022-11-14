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Playboy-плакаты в шкафу и фекалии посреди кабинета: показали штаб оккупантов в Херсоне

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Херсон, Понедельник 14 ноября 2022 14:45
Playboy-плакаты в шкафу и фекалии посреди кабинета: показали штаб оккупантов в Херсоне Показали, как выглядит штаб оккупантов в Херсоне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины 11 ноября мужественно освободили Херсон от российских оккупантов. Также появилось видео штаба, где находились россияне более 8 месяцев.

Видео опубликовали на странице СтратКом ВСУ в Telegram.

В частности, штаб оккупантов был обустроен в Главном управлении Национальной полиции Херсонской области.

В здании оккупанты устроили для себя все удобные условия, а именно мусор, фекалии среди кабинета и уничтожили мебель.

"Playboy плакаты в шкафу и фекалии посреди кабинета: находки в главном управлении Нацполиции Херсона - реальное лицо руцкава мира и всей рашки в целом", - говорится в сообщении.

Также в подвальных помещениях управления захватчики устроили пыточную камеру. Через нее прошло немало мирных жителей, которые были не согласны с "режимом".

Недавно мы публиковали фото позиций кафиров в Херсонской области. Там россияне как всегда жили в беспорядке и мусоре, которые сами сделали.

Также мы писали, как жители Херсона встречают украинскую армию.

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Херсон штаб окупантів