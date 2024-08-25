Плавание или бег: вот что лучше помогает похудеть

Бег и плавание являются самыми лучшими способами для сжигания калорий. Во время бега ускоряется сердцебиение, в то время как плавание вовлекает все тело. Эти интенсивные упражнения приводят к значительному расходу калорий, что является ключевым фактором для потери веса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That !

Бег и похудение

Во время бега сердце ускоряется, а мышцы активизируются, сжигая жировые запасы. Это динамическое упражнение, ускоряющее метаболизм во время тренировки и поддерживает его на высоком уровне, максимизируя сжигание калорий в течение дня.

С другой стороны, плавание тренерует все тело без нагрузки на суставы, что делает его успокаивающим.

Бег улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляет кости и поднимает настроение - идеально подходит для тех, кто стремится сбросить вес и улучшить общее самочувствие.

Он снимает стресс и улучшает настроение, обеспечивает ясность ума и чувство успеха после каждого бега. В то же время плавание является непринужденным и делает его любимым среди тех, кто восстанавливается после травм.

Бег в первую очередь нацелен на силу и выносливость нижней части тела, в то время как плавание заставляет тело эффективно двигаться в воде, формируя мышцы от головы до ног. Это тренировка для всего тела, сжигающего калории и улучшающего мышечный тонус и четкость.

Что касается риска получения травмы, то повторяющиеся нагрузки при беге могут напрягать суставы и мышцы. Однако это также позволяет укрепить кости и соединительную ткань, уменьшая риск остеопороза и других проблем, связанных с костями.

Преимущества плавания

Плавание же наоборот минимизирует нагрузку на суставы, что делает его привлекательным выбором для долгосрочной физической формы без износа, связанного с физическими нагрузками.

При плавании глубокие вдохи и выдохи растягивают диафрагму, увеличивая объем легких. Астматикам очень полезно плавать, но нужно быть осторожными с хлорированной водой - вдыхание пара может отрицательно сказаться на здоровье, поэтому следует проконсультироваться с врачом.

Поскольку плавание - один из самых безопасных видов спорта, который положительно влияет на весь организм, он подходит людям всех возрастов, в том числе даже детям.

Для достижения быстрых результатов рекомендуется интенсивно плавать быстрым брассом или кролем не менее 45-50 минут.

Независимо от того, выбираете ли вы ритмичный шаг во время бега или плавные движения во время плавания, максимизация вашего потенциала потери веса предполагает больше, чем просто занятие спортом. Речь идет о последовательности, удовлетворении и эффективности.