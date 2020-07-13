ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Платят больше, чем в Польше: условия труда и заработки в Финляндии

Понедельник 13 июля 2020 16:56
Платят больше, чем в Польше: условия труда и заработки в Финляндии
Работа в Финляндии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Украинцы выбирают Финляндию, потому что там больше платят

В этом году Миграционная служба Финляндии выдала 8,7 тысячи разрешений (сертификатов) на сезонную работу. При этом больше всего таких разрешений выдали украинцам. Сейчас в разгаре сбор клубники, а лесные ягоды начнут собирать к концу июля.

Наталья Гоцман из Ивано-Франковской области рассказала, что документы оформила еще в феврале. У нее есть биометрический паспорт и нужно было только получить сертификат, который подтверждает цель поездки. Об этом сообщает "Газета Експрес".

Женщина вылетела в Финляндию из Польши во второй половине июня. Работодатель также оформил для нее разрешение на пересечение границы.

Без знания английского или финского языка самому тяжело найти подобную работу, поэтому многие украинцы обращаются к агентствам, которые набирают людей на сезонную работу. Но вообще можно обойтись без посредников.

Что же касается условий труда, то смена может быть от 10 до 16 рабочих часов в поле. За жилье необходимо заплатить за сутки 4-6 евро. Деньги работодатель высчитывает из зарплаты. За еду необходимо отдать от 50 до 80 евро в месяц.

Заработок зависит от результатов работы. За день кому-то удается собрать только 40 килограммов клубники, а кто-то может и 80. В среднем за 1 килограмм клубники платят 1 евро, а за килограмм малины – 2 евро.

В самый плохой сезон украинцы зарабатывают 700-800 евро. В общем на сезонные работы в Финляндию выезжают около 15 тысяч украинцев. Но в этом году только 9 тысяч человек. В Финляндии не очень большая потребность в сезонных работниках.

При этом, чтобы устроиться на стройку, необходимо получить рабочую визу, а это не просто. В Финляндию едут работать люди из стран, которые входят в ЕС – граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, а на сбор ягод – больше всего украинцы, белорусы и россияне.

Напомним, в Польше смягчили условия карантина, и ввели тестирование для заробитчан.

Ранее в Польше подожгли хостел с украинцами.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины работазаробитчане
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь