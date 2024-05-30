Платні функції ChatGPT тепер доступні всім без обмежень: які саме

Деталі нововведення

Раніше такі функції, як відповіді з веб-пошуком, аналіз даних, створення діаграм, машинний зір, завантаження файлів, пам'ять контексту та спеціальні версії GPT були доступні лише користувачам тарифів ChatGPT Plus, Teams і Enterprise. Тепер вони відкриті всім користувачам ChatGPT.

Однак користувачі безкоштовної версії ChatGPT поки що не можуть створювати власні версії GPT.

Функції аналізу даних та створення діаграм дозволяють безпосередньо підключати сховища OneDrive та Google Drive до ChatGPT. Розробники спеціальних версій GPT можуть брати участь у програмі розподілу доходів, яку OpenAI запустила у тестовому режимі у березні.

У платних підписників є ще одна перевага - менш жорсткі обмеження на кількість повідомлень. Коли користувачі безкоштовної платформи досягають ліміту повідомлень у чаті з GPT-4o, вони автоматично перемикаються на менш потужну GPT-3.5.