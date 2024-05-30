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Платні функції ChatGPT тепер доступні всім без обмежень: які саме

У безкоштовних користувачів ChatGPT з'явився доступ до кастомних версій GPT (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Користувачі безкоштовної версії ChatGPT отримали доступ до спеціалізованих моделей GPT, створених спільнотою. Тепер вони можуть аналізувати діаграми, ставити запитання про фотографії та використовувати інші функції, які на початку травня були додані до офіційної GPT-4o.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Деталі нововведення

Раніше такі функції, як відповіді з веб-пошуком, аналіз даних, створення діаграм, машинний зір, завантаження файлів, пам'ять контексту та спеціальні версії GPT були доступні лише користувачам тарифів ChatGPT Plus, Teams і Enterprise. Тепер вони відкриті всім користувачам ChatGPT.

Однак користувачі безкоштовної версії ChatGPT поки що не можуть створювати власні версії GPT.

Функції аналізу даних та створення діаграм дозволяють безпосередньо підключати сховища OneDrive та Google Drive до ChatGPT. Розробники спеціальних версій GPT можуть брати участь у програмі розподілу доходів, яку OpenAI запустила у тестовому режимі у березні.

У платних підписників є ще одна перевага - менш жорсткі обмеження на кількість повідомлень. Коли користувачі безкоштовної платформи досягають ліміту повідомлень у чаті з GPT-4o, вони автоматично перемикаються на менш потужну GPT-3.5.

Читайте також про 7 програм, які можуть замінити ChatGPT.

А ще у нас є матеріал про те, як правильно скласти запит до ChatGPT, щоб отримати найкращу відповідь.

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