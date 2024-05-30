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Платные функции ChatGPT теперь доступны всем без ограничений: какие именно

У бесплатных пользователей ChatGPT появился доступ к кастомным версиям GPT (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Пользователи бесплатной версии ChatGPT получили доступ к специализированным моделям GPT, созданным сообществом. Теперь они могут анализировать диаграммы, задавать вопросы о фотографиях и использовать другие функции, которые в начале мая были добавлены в официальную GPT-4o.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Детали нововведения

Ранее такие функции, как ответы с веб-поиском, анализ данных, создание диаграмм, машинное зрение, загрузка файлов, память контекста и специальные версии GPT, были доступны только пользователям тарифов ChatGPT Plus, Teams и Enterprise. Теперь они открыты для всех пользователей ChatGPT.

Однако пользователи бесплатной версии ChatGPT пока не могут создавать свои собственные версии GPT.

Функции анализа данных и создания диаграмм позволяют напрямую подключать хранилища OneDrive и Google Drive к ChatGPT. Разработчики специальных версий GPT могут участвовать в программе распределения доходов, которую OpenAI запустила в тестовом режиме в марте.

У платных подписчиков есть еще одно преимущество - менее жесткие ограничения на количество сообщений. Когда пользователи бесплатной платформы достигают лимита сообщений в чате с GPT-4o, они автоматически переключаются на менее мощную GPT-3.5.

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