Вы платите жизнями украинцев: европейцам показали эмоциональное видео о покупке нефти из РФ

Россия продолжает шантажировать Европу нефтью и газом и требовать оплату за него в рублях. В это время кровавая война в Украине продолжается.

"Вы не платите рублями или евро за российскую нефть или газ… Вы платите жизнями таких же европейцев, как и вы. Хватит ли мужества Европе остановить геноцид украинцев?!" - сказано в видео.

В ролике показано, что в то время, как граждане ЕС пьют кофе и заправляют свою машину на заправке - россияне обстреливают Украину сотнями ракет. Страна-агрессор убивает мирных жителей нашей страны, военная техника РФ продолжает прибывать. Также на видео показаны ужасные кадры убийства людей в Буче, которые в марте облетели весь мир.

Внизу публикуем эмоциональное видео, которое никого не оставит равнодушным.