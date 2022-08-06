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Вы платите жизнями украинцев: европейцам показали эмоциональное видео о покупке нефти из РФ

Фото: Европейцев призывают отказаться от российского газа (Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Россия продолжает шантажировать Европу нефтью и газом и требовать оплату за него в рублях. В это время кровавая война в Украине продолжается.

Европейцам показали эмоциональное видео, в котором продемонстрировали, какую страшную цену платят украинцы, пока некоторые страны ЕС покупают российскую нефть.

"Вы не платите рублями или евро за российскую нефть или газ… Вы платите жизнями таких же европейцев, как и вы. Хватит ли мужества Европе остановить геноцид украинцев?!" - сказано в видео.

В ролике показано, что в то время, как граждане ЕС пьют кофе и заправляют свою машину на заправке - россияне обстреливают Украину сотнями ракет. Страна-агрессор убивает мирных жителей нашей страны, военная техника РФ продолжает прибывать. Также на видео показаны ужасные кадры убийства людей в Буче, которые в марте облетели весь мир.

Внизу публикуем эмоциональное видео, которое никого не оставит равнодушным.

Как мы ранее писали, Россия выпустила позорное видео приглашения для туристов.

Также читайте, кто и где чаще всего бьет россиян за границей.

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