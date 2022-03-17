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Как платить за воду значительно меньше: украинцам назвали простые способы

Фото: как платить за воду значительно меньше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В среднем один горожанин в месяц тратит около 2000 литров проточной воды из-под крана. Это стирка, мытье посуды, ванные процедуры, туалет, уход за животными, приготовление пищи и тому подобное. Причем много воды просто сливается в канализацию вместе с нашими деньгами

Однако эту норму можно уменьшить, сэкономив средства. Как это сделать, читайте ниже в нашем материале Styler.

Уменьшить потребление воды можно благодаря 10 правилам экономии

  1. Проверьте на исправность всю сантехнику. При необходимости почините или замените повреждения. Протекающий унитаз - это почти 72 000 литров в год напрасно потраченной воды, кран - до 200 литров в сутки или около 6 000 литров в месяц.
  2. Всегда плотно закрывайте кран. Из капающего крана вытекает 24 литра воды в сутки.
  3. Покупайте экономичную сантехнику. Например, унитаз с двумя режимами слива. Это хранит около 15 литров воды в день для семьи из трех человек.
  4. Отдавайте предпочтение душу, а не ванной. При этом старайтесь применять экономные насадки - распылители для душа и не делайте этого долго (5 минут вполне достаточно).
  5. Если принимать душ на 1-2 минуты меньше, можно в течение месяца сэкономить до 500 литров воды.
  6. Закрывайте кран, когда чистите зубы. Для того, чтобы прополоскать рот, наберите стакан воды. Так удастся сэкономить до 45 литров воды - именно столько уйдет в канализацию через открытый кран за 3 минуты.
  7. Установите в ванной и на кухне смесители и рассеиватели-аэраторы: струя будет смывать мыло не хуже, а воды тратиться меньше.
  8. Посудомоечную и стиральную машины нужно загружать по максимуму. Кроме того, для стирки используйте режим без дополнительного полоскания.
  9. Когда моете посуду вручную, выключайте кран. Включайте воду только после намыливания всей посуды или мойте всю посуду с небольшим напором воды.
  10. Для мытья овощей и фруктов пользуйтесь миской. Этот способ позволяет эффективно очищать плоды от песка и грязи.

Ранее мы писали, как платить за коммунальные услуги на 25% меньше.

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