Как платить за воду значительно меньше: украинцам назвали простые способы

В среднем один горожанин в месяц тратит около 2000 литров проточной воды из-под крана. Это стирка, мытье посуды, ванные процедуры, туалет, уход за животными, приготовление пищи и тому подобное. Причем много воды просто сливается в канализацию вместе с нашими деньгами

Однако эту норму можно уменьшить, сэкономив средства. Как это сделать, читайте ниже в нашем материале Styler .

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