Як платити за воду значно менше: українцям назвали прості способи

В середньому один містянин на місяць витрачає близько 2000 літрів проточної води з-під крану. Це прання, миття посуду, ванні процедури, туалет, догляд за тваринами, приготування їжі тощо. Причому багато води просто зливається в каналізацію разом з нашими грошима
Однак цю норму можна зменшити, зекономивши кошти. Як це зробити, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Зменшити споживання води можна завдяки 10 правилам економії
Перевірте на справність усю сантехніку. За потреби полагодьте або замініть пошкодження. Протікаючий унітаз - це майже 72 000 літрів на рік марно витраченої води, кран - до 200 літрів на добу або близько 6 000 літрів на місяць.
Завжди щільно закривайте кран. З крана, що капає, витікає 24 літри води на добу.
Купуйте економічну сантехніку. Наприклад, унітаз із двома режимами зливу. Це зберігає близько 15 літрів води в день для сім'ї з трьох осіб.
Віддавайте перевагу душу, а не ванній. При цьому намагайтеся застосовувати економні насадки-розпилювачі для душу і не робіть цього довго (5 хвилин цілком достатньо).
Якщо приймати душ на 1-2 хвилини менше, можна впродовж місяця заощадити до 500 літрів води.
Закривайте кран, коли чистите зуби. Для того, щоб прополоскати рот, наберіть склянку води. Так вдасться зекономити до 45 літрів води - саме стільки піде у каналізацію через відкритий кран за 3 хвилини.
Встановіть у ванній і на кухні змішувачі та розсіювачі-аератори: струмінь буде змивати мило не гірше, а води витрачатися менше.
Посудомийну і пральну машини потрібно завантажувати по максимуму. Крім того, для прання використовуйте режим без додаткового полоскання.
Коли миєте посуд вручну, вимикайте кран. Включайте воду тільки після намилювання всього посуду, або мийте весь посуд з невеликим напором води.
Для миття овочів та фруктів користуйтеся мискою. Цей спосіб дозволяє ефективно очищати плоди від піску і бруду.