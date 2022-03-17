Як платити за воду значно менше: українцям назвали прості способи

В середньому один містянин на місяць витрачає близько 2000 літрів проточної води з-під крану. Це прання, миття посуду, ванні процедури, туалет, догляд за тваринами, приготування їжі тощо. Причому багато води просто зливається в каналізацію разом з нашими грошима

Однак цю норму можна зменшити, зекономивши кошти. Як це зробити, читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

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