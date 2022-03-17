Як платити за воду значно менше: українцям назвали прості способи
Фото: Як платити за воду значно менше (Віталій Носач, РБК-Україна)
В середньому один містянин на місяць витрачає близько 2000 літрів проточної води з-під крану. Це прання, миття посуду, ванні процедури, туалет, догляд за тваринами, приготування їжі тощо. Причому багато води просто зливається в каналізацію разом з нашими грошима
Однак цю норму можна зменшити, зекономивши кошти. Як це зробити, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Зменшити споживання води можна завдяки 10 правилам економії
- Перевірте на справність усю сантехніку. За потреби полагодьте або замініть пошкодження. Протікаючий унітаз - це майже 72 000 літрів на рік марно витраченої води, кран - до 200 літрів на добу або близько 6 000 літрів на місяць.
- Завжди щільно закривайте кран. З крана, що капає, витікає 24 літри води на добу.
- Купуйте економічну сантехніку. Наприклад, унітаз із двома режимами зливу. Це зберігає близько 15 літрів води в день для сім'ї з трьох осіб.
- Віддавайте перевагу душу, а не ванній. При цьому намагайтеся застосовувати економні насадки-розпилювачі для душу і не робіть цього довго (5 хвилин цілком достатньо).
- Якщо приймати душ на 1-2 хвилини менше, можна впродовж місяця заощадити до 500 літрів води.
- Закривайте кран, коли чистите зуби. Для того, щоб прополоскати рот, наберіть склянку води. Так вдасться зекономити до 45 літрів води - саме стільки піде у каналізацію через відкритий кран за 3 хвилини.
- Встановіть у ванній і на кухні змішувачі та розсіювачі-аератори: струмінь буде змивати мило не гірше, а води витрачатися менше.
- Посудомийну і пральну машини потрібно завантажувати по максимуму. Крім того, для прання використовуйте режим без додаткового полоскання.
- Коли миєте посуд вручну, вимикайте кран. Включайте воду тільки після намилювання всього посуду, або мийте весь посуд з невеликим напором води.
- Для миття овочів та фруктів користуйтеся мискою. Цей спосіб дозволяє ефективно очищати плоди від піску і бруду.
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