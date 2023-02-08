Плата за користування Telegram: мобільний оператор пояснив українцям нововведення

Так, один з абонентів звернувся з проханням повернути Телеграм у тарифний план SuperNet Start+ в OnlinePASS, наголошуючи на важливості даного месенджера в цей час, враховуючи доступ до широкого контенту навіть в умовах проблем зі зв'язком через відсутність світла.

"Говорю як студентка: всі групи та канали, які в нашому університеті відповідають за навчання, лише у Телеграмі", - йдеться у зверненні до компанії.

Що відповідають у "Водафоні"

Як зазначають представники мобільного оператора, навантаження на мережу зараз стрімко зросло, що особливо відчувається в умовах відключення електроенергії, коли клієнти "масово переходять із домашнього WiFi на мобільний інтернет".

"Телеграм наразі є одним з найбільших джерел навантаження. Ми, в першу чергу, дбаємо про доступність мережі для всіх абонентів. Тож ми змушені прибрати Telegram з послуги Online PASS. Це допоможе нам розвантажити мережу, а також підвищити швидкість доступу до мережі", - розповіли в компанії.

Також у Vodafone зазначають, що доступ до Telegram залишається в рамках пакетного трафіку у тарифі SuperNet Start+.

"Рекомендуємо в налаштуваннях Telegram вимкнути автозанатаження фото та відео – це доможе зменшити обсяг трафіка, який використовує цей застосунок", - діляться в компанії порадою.

У Vodafone пояснюють введення плати за користування Telegram (фото: скрін facebook.com/VFUkraine)

У Vodafone також пояснять підвищення вартості деяких тарифних планів зростанням витрат на підтримку та розвиток мережі, а також операційних витрат, зокрема зростанням витрат на електроенергію, радіочастотний збір тощо.

"Ми інвестували величезні суми у розширення географії мережі та підвищення швидкості доступу - вони необхідні для того, щоб розширювати географію мережі та обслуговувати трафік, що постійно зростає", - йдеться в повідомленні.