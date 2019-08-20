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Планирую: дочка скандального Добкина собралась в политику (фото)

STYLERЖизнь    20.08.2019 - 22:57
Планирую: дочка скандального Добкина собралась в политику (фото)
Алла Добкина собралась в политику (instagram.com/alladobkina007)

Девушка ведет блог, в котором рассказывает о косметике и уходе за телом

Дочка скандального политика и любителя России Михаила Добкина, который проиграл на парламентских выборах, внезапно заявила, что готова пойти по папиным стопам. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Планирую: дочка скандального Добкина собралась в политику (фото)

Алла Добкина (instagram.com/alladobkina007)

Алла Добкина ответила на вопросы своих подписчиков и сообщила, что готова начать собственную политическую карьеру.

"Привет! В политику не хочешь пойти?", - спросил 25-летнюю дочку экс-губернатора один из подписчиков. На что девушка ответила: "Планирую. Мы давно на ты с вами?"

Планирую: дочка скандального Добкина собралась в политику (фото)

Алла Добкина (instagram.com/alladobkina007)

Алла Добкина – старшая дочь одиозного политика Михаила Добкина. Не так давно она вышла замуж и несколько месяцев назад родила сына.

Планирую: дочка скандального Добкина собралась в политику (фото)

Алла Добкина (instagram.com/alladobkina007)

Большинство ее постов в Instagram посвящены косметике и уходу за телом. Иногда она устраивает опросники для своих подписчиков и отвечает на самые сокровенные вопросы.

Планирую: дочка скандального Добкина собралась в политику (фото)

Алла Добкина вместе с Михаилом Добкиным (instagram.com/alladobkina007)

Так, недавно Алла Добкина дискутировала по поводу того, каким бизнесом стоит заняться, а также анонсировала большой благотворительный аукцион, который проведет в свой день рождения – 7 октября.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Михаил Добкин разозлил своим поведением пользователей сети.

А также мы писали о том, что Михаил Добкин обматерил известную украинскую телеведущую.

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