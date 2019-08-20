Планую: донька скандального Добкіна зібралася в політику (фото)

Алла Добкіна зібралася в політику (instagram.com/alladobkina007)

Дівчина веде блог, в якому розповідає про косметику і догляд за тілом

Донька скандального політика і любителя Росії Михайла Добкіна, який програв на парламентських виборах, раптово заявила, що готова піти батьковим шляхом. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Алла Добкіна (instagram.com/alladobkina007)

Алла Добкіна відповіла на запитання своїх передплатників і повідомила, що готова розпочати власну політичну кар'єру.

"Привіт! В політику не хочеш піти?", - запитав 25-річну доньку екс-губернатора один з передплатників. На що дівчина відповіла: "Планую. Ми давно на ти з вами?"

Алла Добкіна (instagram.com/alladobkina007)

Алла Добкіна – старша дочка одіозного політика Михайла Добкіна. Не так давно вона вийшла заміж і кілька місяців тому народила сина.

Алла Добкіна (instagram.com/alladobkina007)

Більшість постів в Instagram присвячені косметиці та догляду за тілом. Іноді вона влаштовує опитувальники для своїх передплатників і відповідає на найпотаємніші питання.

Алла Добкіна разом з Михайлом Добкіним (instagram.com/alladobkina007)

Так, нещодавно Алла Добкіна дискутувала з приводу того, яким бізнесом варто зайнятися, а також анонсувала великий благодійний аукціон, який проведе у свій день народження – 7 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Михайло Добкін розлютив своєю поведінкою користувачів мережі.

А також ми писали про те, що Михайло Добкін обматюкав відому українську телеведучу.